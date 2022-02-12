女生搭港鐵拾獲暖心示愛字卡　網民齊估結局：收咗包包掉咗張卡

情人節快到，有些人或會趕及「尾班車」，向心上人表達愛意。近日就有網民在港鐵車廂內拾獲１張示愛字卡，一句「這世界很討厭，但妳要繼續靚！」的告白，令樓主相當感動，因而在facebook群組上載分享。不過其他網民則估計，應該是告白失敗的故事，更懷疑字卡是被示愛者故意掉失。



有網民在港鐵車廂內拾獲１張示愛字卡，一句「這世界很討厭，但妳要繼續靚！」的告白，令她相當感動。（網民Charlotte Eng提供圖片）

網民Charlotte Eng前日（10日）在facebook群組「香港失物報失及認領群組」上載照片，指凌晨時分的港鐵觀塘線車廂內拾獲1張紅色字卡，上面用黑筆寫着「To Kathy：這世界很討厭，但你要繼續靚！」，而下款則自稱為「一個未得允許就喜歡妳的人」。Charlotte感動稱在一片荒涼的凌晨車廂內拾到一點甜，「無論遺失者是刻意還是無心，無論追求者是單戀還是錯愛，至少成就了一件好事，令我感覺愛還在」。

有網民都被告白字句心動，直言「好浪漫，好青春，好似啲偶像劇情」，又令人想起《鍾無艷》的歌詞「沒有得你允許，我都會愛下去」；亦有人認為卡主很勇敢，「唔知嗰個係暗戀定明戀，我都想同佢講聲加油」；有網民就錯重點稱不明白表白內容，「我睇唔到前後分句之間，係邊種邏輯關係」。

雖然字卡看似浪漫，但不少網民估計告白沒有成功，結果應該是悲慘的，「Kathy 扔掉了那份愛」，有的則留意到卡上標誌跟某名牌商標很相似，「好明顯收咗包包唔要張卡」。

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