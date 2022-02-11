網傳疫苗接種騙案　來電問打針按掣回答被盜銀行資料　真相是這樣

【疫苗接種／詐騙信息／提防騙子】接獲來電，按鍵就可以把PayMe和網上銀行資訊都轉移走？網上近日流傳詐騙手法，指騙徒致電巿民查詢是否已接種新冠疫苗，若依照指示按電話上的數字鍵回答，手機屏幕便會被關掉，PayMe及網上銀行資訊都會被盜走。翻查資料，該詐騙傳言早於2021年8月在台灣傳出，當時台灣事實查核中心已核實為錯誤傳言，惟該傳言至近日於香港出現，巿民宜多加留意。



本港網上近日流傳詐騙手法，指騙徒致電巿民查詢是否已接種新冠疫苗，若依照指示按電話上的數字鍵回答，手機屏幕便會被關掉，PayMe及網上銀行資訊都會被盜走。

本港網上近日流傳詐騙手法信息如下：

請大家注意：剛才有人接到電話，問他有沒有接種疫苗。如果已接種疫苗，請按 1; 如果還沒打過疫苗，按2。 結果按了1，手機被屛蔽了，他常用的PayMe和網上銀行資訊都被轉移了。



這是詐騙的新手法。請大家一定注意不要上當。大家積極轉發到各村（社區）和親朋好友群裡，個別社區已有人上當了，請大家當心！ 社區核對有無打疫苗，只會電話詢問，不會要求按數位。



《香港01》翻查資料，以上信息原來早於去年8月已在台灣出現，當時台灣事實查核中心核實後歸類為錯誤傳言，並引述資訊科技專家指出，這種情況必須是手機本身先植入木馬軟體，才有可能透過類似傳言所述方式啟動程式，如一般按下數字鍵，並不會導致手機被黑客入侵。

網上流傳有人借調查接種疫苗情況詐騙，台灣當局引述資訊科技專家指出，這種情況必須是手機本身先植入木馬軟體，才有可能透過類似傳言所述方式啟動程式，

專家又表示，很多詐騙集團會假扮銀行或電信業，透過語音系統請使用者輸入號碼後，再引導使用者提供姓名、生日、身份證號碼等個人資料，提醒市民若接到來自銀行、電信公司等語音電話，務必多求證。

公務員事務局去年亦曾回覆傳媒查詢，指市民若收到來電查詢個人疫苗接種紀錄，或表示疫苗預約或接種紀錄被取消，或索取個人及銀行帳戶資料，必須提高警覺，切勿跟從任何指示，並致電「防騙易」熱線18222查詢。

5類人不宜接種新冠肺炎疫苗



考慮是否接種前，要先評估自己情況，而新冠肺炎疫苗亦有副作用。政府則設立保障基金，如接種疫苗後死亡或出現15類異常反應，可獲賠償。

3款新冠肺炎疫苗副作用＋賠償範圍及金額▼▼▼

+ 10

15類異常反應如下，但申請賠償仍要符合3個條件▼▼▼