無業男返教會施淫爪　鎖定未成年少女猥褻　被捕後1句辯解勁變態

就是這種人，令男女之間失去信任！台灣花蓮1名50歲無業男子，案底累累但有返教會習慣，在教會活動上發現有名17歲有身心障礙的少女，竟鎖定作猥褻目標，趁無人為意時抱對方到僻靜處非禮，強吻、摸胸部及下體，被途人發現喝止時，竟未收手，再拉少女到另一僻靜處猥褻1個多小時。男子被捕後，辯稱自己當時喝醉，不記得發生什麼事，更反指是少女一直對他「彎腰露齒大笑」。由於閉路電視拍到並有目擊證人，法官日前判他乘機猥褻罪成，入獄1年4個月。



台灣1名少女被男教友非禮。（示意圖／Getty Images）

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案情指，花蓮50歲無業男在2015年起，已犯下盜竊、詐欺等罪案底累累，2018年獲釋。被告出獄後沒有正經工作，不顧父母及兒子，平日有返教會習慣，在教會活動時鎖定1名17歲有身心障礙的少女，竟然在活動中趁四圍無人為意時，趁機抱走少女非禮，親吻、胸襲及亂摸下體。

被告犯案時被途人發現喝止，未料他大膽到再拉少女到另一僻靜處，繼續施祿山之爪，持續1個多小時。被告被警方拘捕時，辯稱自己喝醉了，不記得自己做過什麼，只記得少女一直對他彎腰露齒大笑。

無業男帶走少女猥褻一度被喝止，竟再帶到另一處繼續1個多小時，被捕反指少女一直對他笑。（示意圖／Getty Images）

然而警方翻查現場的閉路電視，拍到他拉少女到偏僻處犯案的過程，調查時更在犯罪地點附近找到目擊者，發現案發時有途人曾大聲喝止。

被告庭上仍辯稱飲醉，惟法官認為閉路電視拍到他拉走少女後仍四處張望查看有無人，更多次和少女對話，難證明他醉到無行為能力。考慮證人供詞及現場證據，法官認為罪行明確，批評被告行為卑劣，事後還強辯醉酒，判他乘機猥褻罪成，判入獄1年4個月。

（綜合）