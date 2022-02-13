入商場已要嘟安心出行？網民斥資訊混亂　政府澄清實施日期咁安排

【安心出行／商場／表列處所／疫苗通行證】本港爆發新冠肺炎第五波疫情，確診人數屢破紀錄，政府新聞處於2月8日發出新聞公告，將宗教場所、商場、百貨公司、超級市場、街市或市集，以及理髮店或髮型屋等，納入加入「599F章」的表列處所之內，並於2月10日生效。至2月24日疫苗通行證生效後，進入該處所的市民，須使用安心出行及至少已接種1劑新冠疫苗。特首林鄭月娥上周二（8日）開記者會時，指所有人在2月24日起，進入上述處所時須使用「安心出行」。

由於公告列明「2月10日生效」，近日不少商場已貼出告示，要求市民進入前須掃「安心出行」，昨日（12日）坊間更謠傳有人因進入商場沒有「嘟碼」而被警員票控。警方昨午於facebook專頁澄清沒有巿民被票控，又指599F章相關規例於2月24日生效。

現時進入商場是否須使用安心出行惹來網民熱議，不少人炮轟政府公布信息混亂，令人無所適從。政府今日（13日）在同心抗疫網頁更新資訊，澄清指現時沒有就上述處所，在第599F章下對營運者或使用者施加限制，將適時再公布所適用的規定，即現時進出商場現時毋須使用「安心出行」。



政府於2月10日起把商場、超市、街市市集等納入599F章表列處所，並會納入2月24日起實施的「疫苗通行證」，屆時進入相關場所，必須使用安心出行流動應用程式和符合「疫苗通行證」要求。（資料圖片）

商場、超市、街市、百貨公司等，2月10日起已納入599F章表列處所，並會納入2月24日起實施的疫苗通行證。昨日（2月12日）網上謠傳信息，稱警察於葵涌廣場和石籬商場票控沒有使用安心出行而進入商場的市民，至下午警方在fb專頁澄清，指鑑於疫情嚴峻，警方在不同地點加強巡查及執法，過去一星期在葵涌區票控在公眾地方除下口罩吸煙或沒有合適配戴口罩的違規人士，其間沒有市民因未有使用「安心出行」應用程式進入商場被票控。警方指相關規例，即《預防及控制疾病（規定及指示）（業務及處所）規例》（599F章），將於本月24日生效，敬請市民留意。

警方澄清，進入商場需要使用安心出行的599F規例，將於2月24日生效。（警方Facebook）

究竟何時進入商場要使用安心出行？翻查政府2月8日公布，《預防及控制疾病條例》（第599章）下的法例修訂刊憲，及收緊一系列社交距離措施，2月10日已開始生效，即商場、宗教場所、百貨公司、超級市場、街市／市集、理髮店／髮型屋已納入599F章表列處所，表明「日後任何人士進入這些處所均必須使用『安心出行』流動應用程式和符合『疫苗通行證』的相關要求」。



按公告內容，不少商場及市民理解是2月10日後，進入商場等相關處所時需使用安心出行，但亦有人認為是2月24日疫苗通行證生效後，進入相關處所人士才須使用安心出行及符合疫苗通行證規定，即至少接種1劑疫苗。

網民就現時進入商場是否需使用安心出行而爭議不休，直斥政府公布的信息混亂，令人無所適從，「我好亂」、「愈早澄清愈好，大家得個驚字」。但亦有網民認為每個人都有責任自己細看條文，批評有人唯恐天下不亂，「咁大個人，自己去決定掃唔掃安心出行」。

政府2月8日公布，除D類餐飲處所外，其餘處所疫苗通行證會在2月24日起生效，即2月24日開始必須使用安心出行及符合疫苗通行證規定。 （政府新聞處）

政府近日更新同心抗疫網頁的《減少聚集新規定的常見問題》在「第599F章《預防及控制疾病（規定及指示）（業務及處所）規例》」的B22項商場、百貨公司、超級市場、街市／市集有何限制？列明「政府現時未有就有關處所在第599F章下對營運者或使用者施加限制，我們將適時再公佈有關處所適用的規定」，即政府現時仍未規定商場、百貨公司、超級市場、街市／市集等，要求市民進入前須掃「安心出行」。

政府指現時未有就有關處所在第599F章下對營運者或使用者施加限制，稱將適時再公佈有關處所適用的規定。（同心抗疫網站截圖）

疫苗通行證增7類情況豁免│可經商場返家上班？入去買外賣得唔得？



食物及衛生局副局長徐德義在記者會中進一步解釋政策。跨家庭聚會方面，他說任何私人處所進行2戶以上聚集會被禁止，而法例設計以每一住戶計算，「同一屋簷下就計同一戶」，照顧者則可獲豁免；另外，工作場所、進行必須修理工作等情況，亦不受多戶聚集限制。但他強調，每個個案處理都會按實際情況處理，會在執法指引中提醒執法人員相關因素。

食物及衛生局副局長徐德義今午在記者會中進一步解釋政策。（李澤彤攝）

至於疫苗通行證，徐德義指出個別情況是可獲豁免，包括如果進入相關處所唯一目的是：

●購買或領取外賣食物或飲料

●交付或領取物品

●進行必須的修理工作

●接受疫苗的接種

●診治

●指定檢測

●接受必要的政府服務，例如申請牌照，或參與任何法律程序



徐德義其後再補充，指如個別人士必須通過相關場所，才能到達居所或工作地點，可以視為不遵守有關規定的合理辯解，但在相關場所裏工作的人不會獲得豁免。他又承認，法例條文未必可巨細無遺列出相關事項，並重申會有指引。