網售二手尼龍束繩竟已賣出5千條？網民稱奇　有人卻點出熱賣原因

部分網購平台因為沒有限制賣家身份，因此商品可說是無奇不有。日前有名網友在「爆料公社」張貼一張照片，顯示「二手商品出清 用過的尼龍束繩」，並定價為10元台幣，更令人想不到的是竟已售出逾5000條，讓原PO直呼「有沒有更奇葩的物品可以賣呀？我也想自己當老闆⋯⋯」文章也釣出一票網友分享自己看過的「奇珍異寶」。



這樣的尼龍繩，竟已賣出5千條？（按圖了解）

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下載「香港01」App，即睇城中熱話

有網友見狀開玩笑地說：

「我想賣身上的肥油⋯⋯存了20年了，應該可以賣了」

「晚上雞腿飯剩下的雞骨頭也能出售了」

「搞的我也想賣我兒子用過的尿布（包料）65」

「賣小一女兒剪下來的指甲」



也有網友認真解答販賣這種小物的原因，「補差價、作帳跟洗評價、規避銷售手續費之類的」、「分身刷銷售量」。

多數人回憶看過且令人會心一笑的商品，「也有衛生紙捏成的晴天娃娃呀」、「下標送垃圾的25公升垃圾袋」、「手工打死的蚊子，死狀極美，翅膀還在」；然而，善心網友指出，有些賣家兜售較為黑暗的東西，例如小鬼、陰靈、草人娃娃，甚至是聲稱通往天國的鑰匙、實為鐵線伸往插座的危險物品，呼籲「不要點進去，之後推薦商品會因為演算法而看到很恐怖奇怪的商品喔」。

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【本文獲「聯合新聞網」授權轉載。】