港男淘寶韓式汗蒸幕放睡房床邊　網民憂安全：失靈咪煮熟自己？

在淘寶只有你想不到，沒有你買不到的東西！最近1名男網民就在facebook分享從淘寶新買的韓式汗蒸幕，並將其安裝在睡房床邊，用後表示「第一次用乾蒸，感覺都唔錯」。實物照引來網民討論，惟部份人卻擔心有安全隱憂，「只係諗到間屋好易發霉」、「會唔會失靈煮熟咗自己？」。



1.名男子最近在淘寶購買汗蒸幕，並放在睡房床邊，引來網民熱烈討論。（fb「淘寶開心share」圖片）

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該名男網民在facebook群組「淘寶開心share」發文，稱最近在淘寶購買自組的韓式汗蒸幕，大讚價錢相宜，並在試用後感覺良好，「一整完即試，試咗幾次，第1次用乾蒸，感覺都唔錯，係唔夠熱石加熱，都幾舒服，出汗量都多，係唔知耐唔耐用」，又指在天氣寒冷時，「可以放埋啲被入去加熱」。

樓主又上傳數張汗蒸幕的成品照，看到他將其放在家中睡床邊，帖文引來逾千網民關注，有人笑言樓主屋企夠大，房間才能放得下整間汗蒸幕，指「最緊要間屋夠大」、「貧窮限制了我的想像」。另外有網民就擔心安全問題，表示「好驚漏電」、「喺個睡房嗰度整，我覺得好潮濕」、「唔好酒後喺入面瞓着咗」；但樓主其後回覆，稱其汗蒸幕並非濕蒸，而是靠發熱管加熱，「都唔係蒸籠，乾㗎，好似暖風機咁架，冇水氣㗎」。

（fb「淘寶開心share」）

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有港爸為幫兒子慶生，從淘寶購買充氣城堡放在家中，引來網民熱議。（網民Liz提供）

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