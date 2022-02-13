台女愛單親爸　講明不愛對方女兒　呂秋遠勸分手：往後離婚很麻煩

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以下是呂秋遠律師的回覆↓↓↓



這位姊妹，其實才認識一個多月，你只看到他的好，這是正常的。但是我無法理解，為什麼一個多月就可以有共識，未來要共組家庭？一個多月？就算每天見面，每天上班以後見面4小時，加上假日，大概也不到200小時而已，你要怎麼確定，「你要跟他共組家庭」？

當然，時間不代表什麼。可是，你到底瞭解他多少？我不是說他的好，而是他的不好。他面對挫折，會是什麼表現？他生氣的時候，又是什麼樣子？他的財務狀況如何？有沒有欠錢貸款？他有沒有暴力傾向？他的嗜好是什麼？他討厭什麼、喜歡什麼？你真的能確定？

你不能用聽的，你要用觀察的。而一個多月，根本觀察不到什麼。一個多月，大概只能確定他叫什麼名字而已，其他的要下定論，真的還太早。以結婚為前提交往，這種前提壓力太大，只會逼著你們一定得要往前走，但是如果不合，結婚了又如何？所以，有些問題，你可以試著想一想，想完以後，你就可以得到答案了。

喜歡單親爸爸還是單身大叔？

首先，你喜歡的是單親爸爸，還是喜歡單身大叔？如果是單親爸爸，這與年紀無關，二十出頭也可以當爸爸；但是如果是大叔，那麼就是年紀比你大很多的男性。你所謂的「單親爸爸可以給你穩定的感覺」，其實應該改成「單身大叔」。因為許多的單親爸爸，不見得就可以給你安穩，事實上，他只是想要找女兒的保母而已，老是要自己媽媽幫忙帶，總是不太好。

台女表明不愛男友女兒，但對方仍想與她結婚而感到困惑。（《暖男爸爸》劇照）

那麼，他的女兒是不是他的家人？

當然是。所以，第二個問題就是「你覺得跟一個人交往，有沒有可能排除他的家人？」你喜歡一個有孩子的父親，但是卻不喜歡他的孩子，而且用「我只對自己製造出來的家庭付出（不包含他與前妻的孩子）」，你覺得這樣的關係會有未來嗎？他的孩子，就是他的家人，但是你卻不想跟他的家人親近，也不願意為他的孩子付出，你覺得這樣的關係要如何長久？

孩子是很敏感的，當你往後跟他們住在一起，但是你卻不願意讓這個孩子「干擾你們的生活」，這就會變成本質上矛盾，而且孩子會討厭你的狀態。往後煮飯，你要做幾人份？往後出去玩，是不是他女兒的開銷你一概不負責？往後你跟他有了孩子，兩個孩子吵架，你會怎麼處理？

切割他的家人去成全自己的圓滿

坦白說，如果問這個問題的是男生，肯定會被黑化，這是因為許多人都認為，帶著孩子的單親媽媽很辛苦。可是，單親爸爸難道就不辛苦嗎？你們才認識一個多月，你想要「逼迫」這個男人承諾，你不會對他女兒付出，他當然還是可能在「口頭上」答應你，可是，一旦變成一年多、10年多，當你們關係已經穩定，你覺得他還會保持這樣的承諾嗎？當你在往後，繼續逼迫他跟女兒切割，最好把孩子交給他前妻，他最後還是會選擇你嗎？

人生，特別是感情，不要勉強別人做決定。喜歡大叔給你的穩定感，那是個人選擇，倒也無可厚非，但是如果你只看到了一個人的好，卻強迫他得要切割他的家人，來成全你自己的圓滿，那麼分手其實是比較好的選擇，否則往後想要離婚，其實很麻煩的。

（文章標題由《香港01》編輯所擬。文章純屬作者意見，不代表《香港01》立場。）