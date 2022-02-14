疫情下速遞員無法入寫字樓　情人節鮮花放地等認領　網民：似清明

【情人節2022】今日（2月14日）是男友、丈夫們「騷實力」的大日子，不過網上今日瘋傳1張相片，指今年由於疫情嚴峻，速遞員都不能送入寫字樓送花，唯有把一束束花放在大廈門口，由收件者到來自取。惟這樣做便「出事了」，有網民笑言畫面似「路祭」、「情人節變清明節」，「我仲以為悼念緊邊個」。疫情下的情人節，亦有網民感嘆花束是「給曾經擁有的自由」。



網上今日瘋傳1張相片，指今年由於疫情嚴峻，速遞員送花都不能送入寫字樓，唯有把一束束花放在大廈門口自取。（網民楊善曜提供圖片）

今日是情人節，適逢周一是上班日子，很多男士會送花到女朋友或太太的辧公室展示愛的「實力」，令伴侶們更有「面子」。惟今日網上廣傳1張相片，相中見到一束束鮮花被放置於大廈門外地上，上載相片的網民表示，「今年因為疫情，速遞員送花不能入寫字樓，唯有放喺大廈門口自取」。

原本因疫情關係，速遞員無法送花上樓不足為奇，惟把一束束鮮花放在大廈門外的地上梯階，壯觀場面便「出事了」，有網民形容像極「路祭」，笑言「我仲以為悼念緊邊個」、「Rip」、「給曾經擁有的自由」，亦有網民笑稱「放埋個女仔張相啦，容易啲認領」。

據了解，相中地點是中環花園道美國領事館對面，近山頂纜車站，暫未見有人領取花束。無論如何，經歷這樣的情人節，絕對難忘。

過去情人節不時出現大束鮮花丟入垃圾桶的場面

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