男友憂染疫拒Staycation慶祝情人節　港女批驚青被網民炮轟

本港連日來確診個案飆升，不少人都減少外出防疫。有港女於討論區大呻，她近日向男友提議「Staycation（宅度假）」慶祝情人節和拍拖2周年，但男友堅拒，認為現時疫情嚴峻，擔心會染疫，應省着錢之後疫情放緩後再用，她不滿地說「有冇咁驚青，我哋都打咗針啦，睇嚟防疫重要過我」。帖文引來大批網民「圍攻」，「咩時勢？」、「情人節日日都可以過，點解一定要以自身健康為代價？」、「如果啲香港人個個都好似你咁就大鑊啦」。



有港女於討論區發文呻，男友擔心染疫而拒絕「Staycation（宅度假）」慶祝情人節，她不滿地說「睇嚟防疫重要過我」。（《香港愛情故事》劇照）

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該名港女於香港討論區發文表示，男友是「防疫X」，經常洗手，出門會戴兩個口罩，若非與她拍拖逛街，男友會乖乖留家抗疫。她日前提議「Staycation（宅度假）」慶祝情人節和拍拖2周年，心想只是一兩天兼是特別日子，以為男友會答應。

怎料男友堅拒，指出「而家爆到周圍都係，仲去乜鬼staycation，你唔好為咗慶祝而慶祝先得！遲啲無事我哋日日去staycation都得，我哋留返啲錢for遲啲用好過」。男友又擔心住酒店時，相鄰房間會有確診者，並批評她經常「周圍去」，揶揄「做咗密切接觸者，你就可以去到staycation！」。男友明言，若這幾天疫情未有好轉，情人節當天他不打算出門與她慶祝，她不滿地說「有冇咁驚青，我哋都打咗針啦，睇嚟防疫重要過我」。

大批網民留言指責樓主「你仲想去staycation? 你係咪冇腦？」、「情人節年年都有，命就得一條」、「為人為己請勿周圍去」、「你男朋友講得無錯，而家非常時期，疫情過後，先玩得開心」、「你男朋友都係為咗大家着想，你就只係諗你自己唔理其他人，未免太過自私喇！」、「你男友簡直係良好市民嘅榜樣」。

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