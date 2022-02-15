買家突確診要求改時間找人代取　蛋糕店拒絕兼公審諷「恐怖分子」

現時不少人會於網店訂購蛋糕或食品，買賣雙方一般會以貨車送貨或相約見面交收。有討論區流傳帖文，指有網民於網店訂購蛋糕，原訂於情人節交收，惟前一日才發現確診新冠肺炎，只好托友人代領並向店方要求更改取蛋糕時間。網店以情人節訂單多及條款列明更改時間須於48小時前通知為由拒絕，建議買家改用送貨，但買家堅持拒絕。最終店方稱蛋糕放於工場接待處，由買家自行取貨。店方事後發文貼出對話截圖，批評涉事客人堅持外出交收做法自私，事件惹來熱議，不少網民也認為買賣雙方各有問題，「兩邊態度都差，打和！」。



網上流傳帖文，指有人向網店訂購蛋糕後才發現自己確診新冠病毒，要求店方更改時間遭拒，遂堅持自行取貨，店方事後則發文批評客人自私，帖文引來熱議。（示意圖/GettyImages）

網民「落葉上要寫字」於連登討論區發文，貼出1間蛋糕網店的限時動態圖片，指店方「已經唔係第一次公審啲客」，批評該店「好大官威」。限時動態內為店方上載與客人的對話截圖，可見客人要求更改領取蛋糕的時間，店方則以所有更改須於交收前48小時通知的條款拒絕。客人隨即表示自己前一天才發現確診新冠肺炎，只能托友人代為取蛋糕，強調自己並非臨時更改交收日子，質疑店方「如果你已經整好咗，我早3個鐘攞都唔得？」，又質問「定你想我照舊時間嚟攞？」。

店方其後回覆該客人，指情人節為2月最忙的日子，「廚房工作流程同埋員工休息時間，甚至去廁所都係根據客人預約嘅時間安排」，直言平日較空閒的時間或能安排，但情人節則難以協助。客人聞言僅表示「ok咁我自己嚟攞」，店方則表示可利用「步兵」或司機速遞蛋糕，又指如客人「寧願出街增加感染其他人嘅機會都唔想使嗰幾十蚊」，則可於到達工場所在的大廈時聯絡，提出可於大廈大堂交收。

店方指最終客人到達大廈大堂，雙方在接待處遙距交收，事發時保安並不在場，指交收後已更換制服及口罩，強調「由頭到尾我哋都冇同病毒近距離接觸過」，又稱「呼籲嗰位小姐既然初步確診咗今晚就好好休息，唔好同蛋糕牌上7個月大嘅小朋友慶祝了」。店方其後再次於限時動態指出，早已設立更改條款，直言「你態度好少少，我哋都樂意遲啲食飯幫你趕埋佢，但對蠻不講理嘅客人一律零容忍」、「反正我只想share我嘅蛋糕畀有修養有要求嘅人」，暗指該名客人態度不佳才拒絕幫忙。

事件引來網民熱議，有人認為客人確診屬突發事件，蛋糕網店拒絕協助更公審做法不當，而限時動態上一句「We don’t negotiate with terrorists」更惹來批評，「個客正正常常咁問一句都仲要話人蠻不講理，使唔使人哋拍埋片跪埋地」。亦有人認為涉事客人一開始並無提及確診，遭店方拒絕後才要脅自己交收行為同樣野蠻，「根本個客自以為人哋一定要體諒佢，間鋪又以為自己可以任意數臭西客」。

店方事後再發文回應，指出寫下「We don’t negotiate with terrorists」只想表達「不因恐懼或受威脅而妥協」，比喻事件中確診客人提出更改時間或自行交收的情況，並非字面意思「不與恐怖份子談判」。店方又稱，事件全因文字溝通上「無語氣」加上客人僅以「？」要求回覆，令他們認為對方無禮在先，強調貼出對話截圖並非公審客人，只想表達「顧客不是永遠是對的」。

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