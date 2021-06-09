3歲女生日講明要食《獅子王》爸爸死掉造型蛋糕　背後原因超蠱惑

撰文： 朱利安 最後更新日期： 2021-06-09 11:00

過生日除了收禮物，最重要當然是生日蛋糕，外國1名網民最近就在Twitter分享3歲女兒的生日會照片，指女兒一早點名要吃與《獅子王》相關的生日蛋糕，並且必須有「辛巴看着木法沙（爸爸）死去」的場景；當背後原因曝光，大批網民更不禁笑稱：「大個真係不得了」

外國1名網民上傳3歲侄女的生日蛋糕照片，引來網民熱議。（Twitter圖片）

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網民凱西（Casey Feigh）上月底在Twitter上傳照片，並指其侄女Leona最近剛過3歲生日，聰明的她表明要《獅子王》造型的蛋糕，「特別要木法沙死去的一刻」。一眾親友都不明白壽星女的用意，直至她透露背後原因，「因為所有人看了都會太傷心而不吃，那蛋糕便屬於我的了」。

帖文至今已吸引逾76萬個讚好、約11萬個轉發，網民驚訝Leona年紀輕輕便有此心思，部份人大讚她聰明、有想法，「3歲就懂得社交工程，她已經有CV了嗎？」、「去年我錯過了40歲生日，今年我要重辦派對，我要一個小鹿斑比媽媽被殺時的蛋糕。」

不過，也有網民認為3歲的小孩不應如此「攻心計」，指Leona太過自我中心，希望其父母慢慢教會她與其他人分享的美德。

（Twitter）

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