「每晚都是蟑螂腳步聲」女大生呻屋企太髒　殺蟲水一噴收200條屍

在如此惡劣的衛生環境下長大，膽子應該會練得好大。台灣有女大學生發文，說自從搬出去和室友同住，才發現老家髒得離譜，要努力學別人如何打掃衛生。她分享家中廚房、廁所全是污垢及黑漆漆，「每晚都聽到蟑螂的腳步聲」，要在房門放滿膠袋聽「腳步聲」慎防內進，有次在廚房噴殺蟲劑，竟然掃出200多隻死蟑螂。女生指她想清潔好屋企，無奈家人極不配合，媽媽見到親戚家乾淨，竟批評是「強迫症、潔癖」。網民坦言「光看文字我就要吐了」，但也認為女生意識到有問題而改變是好事，勸她還是以後賺錢搬出去住。



女大學生稱自細屋企很髒，未有培養出衛生意識。（《長江7號》劇照）

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台灣女大學生在「Dcard」討論區發文，稱自從上學期室友告訴她衛生巾用完應該要捲起來掉開始，她才發現自己是個髒鬼。女大生分享從小家裏就很髒，但由於好朋友屋企衛生更差，「飲料倒在地上直接踩到乾」，以往覺得家裏衛生還好，從小對骯髒的忍受度奇高。

她分享幾個例子，屋企食物過期照樣吃，「冰箱是冰餿水的地方，食物放太久冰到壞掉，一直疊上去，其他食物又掉進壞掉的湯裏，鍋子底部再碰到別的食物。冰箱塑膠層板也都是乾掉的黏黏食物殘渣」。馬桶整座都充滿污垢是常態、廁所牆壁一定會黃黃的，地板上還會有因為污水滋生的小蟲「長條狀爬行」。廚房更不用說，雪櫃、爐灶、牆身全是黑色油垢，抽油煙機已經變成黑色，鍋蓋、鍋、湯匙、削皮器等所有的廚房用品都卡油垢。

更可怕的是，女大生「每晚都聽到蟑螂的腳步聲」，為防蟑螂會爬入她房間，她會在房門口地板擺滿膠袋當警報器，這樣蟑螂經過時就會很大聲，她可以及時發現，「有次睡前廚房噴殺蟲劑，隔天掃出200多隻，太多了還特地數一數紀念」。

女大生坦言自細不怕昆蟲，但怕蟑螂爬到她身上。（《長江7號》劇照）

直至和別人合租住處，女大生才發現自己衛生觀念有問題，「怕再被發現自以為沒什麼的胎勾（骯髒）奇耙行為，努力學別人怎麼做」。因為開始愛乾淨了，女大生假期回家「差點髒死在家裏」，想認真打掃和清潔，無奈家人並不配合，「我以前怎麼有辦法在這裏生活這麼久」。

網民被文章嚇倒，「有蟲在爬我完全不能接受欸，一整個頭皮發麻」、「這時候好慶幸我媽有潔癖」、「盡量少住家裏吧，那種環境好可怕噢」。有人笑稱女大生想到「拿垃圾袋鋪滿地板，察覺蟑螂這點，生活點子王耶」，又說她應該被訓練到完全不怕昆蟲，女大生回應說她真的不怕昆蟲，但還是怕蟑螂爬上身上。

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由於髒得太誇張，一度有網民質疑真假，女大生解釋以住覺得無問題，可能和朋友家更髒有關，「親戚家廚房很乾淨，被我媽說成強迫症，潔癖，她說每個人家裏都有蟑螂，廚房本來就髒，我就真的以為了」。有留言建議她家裏的情況只能找專人清理才有用，「至少你意識到了並且開始改變，如果家人不配合，以後賺錢搬出去吧」，有些習慣要從小培養，很多人長大後就改不回來。

（綜合）

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