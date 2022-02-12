港男呻女友一齊WFH好煩　開會中突傳尖叫極尷尬　網民：同居實驗

香港第五波疫情大爆發，新增確診數已破千位數大關。許多公司都推行WFH安排，但部分人卻為此呻「苦」。有港男發文大呻，自從女友都要WFH後，要求到他家一同上班，殊不知女友經常大聲聽歌、煲劇，他卻忙於開會，試過開會中途女友睇劇睇到尖叫，被老闆、同事聽到極尷尬，更發現女友吃零食狂跌碎的衛生問題，「同佢一齊WFH真係好煩」。網民則認為這是同居實驗，已試出不少問題，應先嘗試溝通，否則難談婚論嫁，又坦言並非人人想WFH，有人就提議應該一人一對耳機解決問題。



港男大呻女友要求到他家一起WFH，但她完成工作就狂煲劇唱歌，非常煩人。（《當你沉睡時》劇照）

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樓主在香港討論區發文大呻，自從女友公司都要在家工作後，就提出到其家一起工作，「佢返工就好爽，只要做晒嘢就ok」。女友經常在他的辦工時間聽歌、煲劇，但他很忙碌又要頻頻開會。樓主開會時，女友更會在他身後煲劇，常看到尖叫或大叫，與會者好幾次聽到他背後有人聲，「有一次仲畀老闆聽到我女朋友喺到尖叫…同佢講咗幾次先收斂下」。另外女友天天吃零食，令到他房間周圍都是食物碎，「好唔乾淨，又要花時間掃」，大嘆「覺得同佢一齊WFH真係好煩」。

網民指樓主的情況已算半同居，「畀大家知大唔大問題」，反而WFH只佔其中一部分，「一係改變自己接受，一係改造佢，又或者自己諗清楚前路」，又形容現在已相處不來，將來難談婚論嫁，「小小事溝通一下」，若然難以忍受，她又不願細聲一點，唯有叫她離開。惟有留言笑稱，樓主的問題只是音量，買耳機就解決到，「你一對佢一對咪大家都聽唔到大家，主動式嗰啲就算佢尖叫啲聲都隔到」。

有網民笑言樓主的問題其實買耳機就解決到。（《砂之器》MV截圖）

許多人認為WFH安排不適合所有家庭，「房又zoom，廳又zoom，係好煩」，有網民分享每日WFH都聽到父母為了蠢問題大吵大鬧，「我都只係想靜靜哋做嘢」、「我屋企係我一個人喺廳做嘢，其他人係度打機上網，瞓覺」、「個個都WFH，唔通個個都想WFH咩」。

（香港討論區）

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