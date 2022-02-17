新娘加碼索$8萬禮金「不給錢不下車」　逼男家即場含淚籌錢惹眾怒

禮金可能是不少人最棘手的難題，內地近日流傳一段影片，只見1名女子坐在花車上，要求男家給予6.6萬人民幣（下同，約81,203港元）的下車禮金，強調少一毫都不下車，令場面非常尷尬，新郎爸媽只能當場向其他親友籌錢。事件引起網上熱議，網民都怒罵過份，直言「這個婚不結了」。



河南1名新娘準備乘搭花車前，已要求14.8萬元（約18.2萬港元）「上車禮」，到達男家門前更坐地起價，再向對方索取6.6萬元「下車禮」。（網上圖片）

據內地媒體報道，影片於本月12日拍攝， 河南開封1對新人在結婚前，雙方家長已定了26萬元（32萬港元）禮金，惟新娘準備乘搭花車前，已要求14.8萬元（約18.2萬港元）「上車禮」，到達男家門前更坐地起價，再向對方索取6.6萬元「下車禮」，新娘父母及家人甚至擋在車門前，不轉帳就不讓女兒下車。

旁人都看不過眼，紛紛替男家求情，但新娘一家態度堅決表示「不給錢就不下車」。最終新郎爸媽不想婚禮太難看，含淚致電親友籌錢，湊足了就透過微信轉給女家，化解了這場鬧劇。

網民看過影片都憤怒，不少人都批評臨時加禮金無恥，又指新郎不應妥協，「一早提前商量好了，臨時為難，你坐車回去吧」、「這樣壞風氣，決不可娶」，亦有網民替新郎爸媽感可憐，「未嫁過來已大牌」、「為着人家賣女兒，就要借錢再借錢」。

同場加映：新郎承諾7.8萬利市 結婚日反口變1.1萬 新娘爆哭拒下車：不結了

大部分新郎都要經過重重關卡才能接到新娘，付開門利市更是不可或缺的環節，不過河南一對新人在結婚時，卻因「下車禮」而弄得不歡而散，男方由本來承諾支付6.6萬元人民幣（下同，約7.8萬港幣），反悔大減至1萬元人民幣（約1.1萬港幣），令新娘失望透極，「這婚不結了，開車走吧！」



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