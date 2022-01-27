新娘與表弟跳舞　新郎嬲爆當眾掌摑　婚禮照舉行新郎不是他？

如果知道後果是這樣，新娘哥應該不敢衝動了！印度日前發生婚禮奇聞，當地一對新人大婚前搞招待會，請來DJ搞氣氣，眾人一起勁歌熱舞，新娘的1名表弟上前搭着一對新人膊頭跳舞，豈料新郎氣得推開新娘和她表弟，指責新娘和其他男人跳舞，爭執其間新郎更動手當眾摑新娘一巴掌。

新娘不甘受辱，當場要求中止婚禮，其爸爸氣到趕走了新郎及其家人，更即時舉行家族大會另覓新郎，要在原訂日子，即是翌日如期舉行婚禮。最後新娘的1名表哥被選中，新娘更馬上同意。事後兩邊都報案，新郎指責女家想教訓他才安排新娘改嫁其他人，要求賠償，新娘則指控當日她和表弟都捱摑，故不能接受這個新郎。



印度一對新人結婚前一晚跳舞，未料新郎氣得摑了新娘一巴。（示意圖／Getty Images）

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這宗結婚奇聞發生在印度泰米爾納德邦，事發於該邦的庫達洛爾區的潘魯蒂鎮（Panruti），在當地經營美容院的知名商人嫁女，新娘擁有碩士學歷，新郎是高級工程師。他們早於去年11月6日已訂婚，定好1月20日在Kadampuliyur 村內舉行大婚儀式，據當地習俗正式大婚前一晚會有場婚禮招待會。

當地傳媒指，19日晚的招待會請來了DJ播音樂，一對新人與賓客同熱舞，惟新郎發現新娘竟和男賓客跳舞，氣到發生爭執，質問她為何和男人跳舞。其後演變成激烈口頭衝突，新郎繼而動武，當眾出手摑了新娘一巴，新娘不甘受辱反擊，亦摑了新郎一巴。

新人跳舞時，新娘的表兄弟突然加入，新郎非常不滿新娘和其他男人跳舞。（網上圖片）

據悉，所謂與男人跳舞，其實是新娘的表弟上前，牽着一對新人的手，想和他們一起跳。這時問題就來了，當時表弟身處一對新人之間，兩手分別搭在他們肩膀上跳舞時，新郎非常生氣，一把推開新娘和她表兄弟，其後發生了掌摑情節。新娘感被羞辱，淚流滿面告訴家人要取消婚禮。

新娘父親知道女兒當眾被摑氣得要命，當場要求新郎及其定人離開大廳，稱不會接受這種男人做他女婿。新娘父親更馬上和親戚開「家族大會」，希望在原訂日期，即是翌日，在另一地點將女兒嫁給家族的男成員，最終選上了新娘的1名表哥，新娘氣到馬上同意下嫁。結果「原」新郎一巴掌摑碎一段婚事，隔天大婚的男主角換了人。

原新郎之後向當地的女性警局報案，稱當他問新娘為何和其他人跳舞時，她說和誰跳舞是她的決定，控訴新娘在家人面前威脅他。原新郎更稱被新娘家人毆打，更揚言要將新娘嫁給其他人來教訓他。由於原新郎的家人在婚禮安排上已花了70萬盧比（約7.3萬港元），故要求女方家屬賠償。警方表示，新娘一方亦有報案，投訴新郎當天掌摑了新娘及她表弟，警方會再調查事件。

（綜合）