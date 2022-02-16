關公馬路中心攔車無視交通規則索「過關錢」　遭舉報辯稱過年習俗

農曆新年期間，各地也有不同習俗慶祝。甘肅1處街頭早前就有表演者打扮成關公，與同伴於馬路中心攔下車輛索取「過關錢」取其好意頭。由於表演者多次無視交通規則，有民眾擔心影響交通安全遂向當地執法部門舉報，警方介入後指出，相關行為屬傳統風俗，已轉交文旅部門處理。



甘肅1處街頭有表演者打扮成關公，與同伴於馬路中心攔下車輛索取「過關錢」，有民眾舉報後，當地警方指相關行為屬過年習俗。（微博影片截圖）

有內地傳媒接獲甘肅涇川縣居民舉報，指周日（13日）於當地街頭見到6至7名男子組成表演團隊向途經車輛索錢。從影片可見，其中1名表演者打扮成「關公」關羽，腳踩高蹺並手持大刀等道具在馬路中心攔下車輛，另外數名同伴則在路邊敲鼓營造氣氛，車輛被「拿下」後，1名男子會現身向司機或車上乘客索取「過關錢」，收錢後便會送上1條紅布條以示吉利。據知團伙對司機給予的金額並無特定要求，同時提供不同的收款方法，包括電子支付。

有民眾指出，相關表演團隊已出現數天，為了攔車及索錢經常無視交通規則，「不給錢的話就堵住了，反正很混亂，而且還闖紅燈，起碼3至5天都在那」。由於涉事路段連接商業街市民廣場及住宅區，來往車輛和行人較多，有民眾認為表演團隊的行為對路面交通安全造成隱患，決定向執法部門舉報。

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有在附近經營商舖的市民表示，相關行為屬傳統過年風俗，市民自發組織成立不到10人的表演小團隊，於每年正月初十至十五期間，扮演成關公模樣，在當地市民廣場附近街道區域活動，看到道路上的車輛會攔下索取金錢寓意「過關」，過路司機一般會給幾元「討個吉利」。市民又指，表演團隊有時也會在廣場上活動，逗樂小孩子並向陪同家長索錢。

當地警方表示，過往曾接獲民眾反映表演團隊阻路及影響交通的舉報，指出相關行為是當地風俗，警方已介入干預，同時已聯繫當地文旅部門處理。不少網民看過片段也認為，即使是習俗也不能影響交通安全或造成滋擾，更有人形容團隊的行為如同攔路搶劫，「這是聰明人，送條紅布就不構成搶劫，只能按強買強賣論處」、「這是變相黑社會性質，攔路搶錢」、「拿刀要錢就是攔路搶劫，穿上戲服踩上高蹺再要就沒事了」。

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