民建聯何俊賢拋倡學西柏林無人機空投食品供港　網民：打仗咩？

【何俊賢／食品物資供應】本港新冠肺炎疫情嚴峻，因應近日有多名跨境貨車司機染疫，令供港鮮活食品大受影響。民建聯漁農界議員何俊賢今日（2月16日）於立法會會議上，亦有關注疫情影響本地食品供應，更建議參考二戰後冷戰時期美國空投物資到西柏林做法，改用無人機空投鮮活食品到港。

何俊賢提出的「空投食物」建議瞬即引起網民熱烈討論，有人認為是解決食品供應方法，惟估計數量未必太多，但更多網民質疑有關做法，更指空投物資存在費用和空全問題，又追問為何要把香港比喻成西柏林，「香港=西柏林？咩意思先？」。



民建聯漁農界議員何俊賢於立法會會議，關注跨境貨車司機受感染影響內地貨物供港問題，認為可思考其他運輸途徑。（資料圖片）

民建聯漁農界議員何俊賢於立法會會議，關注跨境貨車司機受感染影響內地貨物供港問題，認為可思考其他運輸途徑，例如重用上水屠房鐵路支線，透過鐵路運送貨物到港。

除了鐵路，何俊賢更有另類建議，以無人機空投物資供港。他指出，以前戰爭時期，美國每日用數千架飛機空投生活用品到「（西）柏林」，但由於當時美國因此犧牲多名機師，故現時可改用無人機減少傷亡。何俊賢補充，部份物品未必可以無人機運輸，但相信無人機可以輔助供應。

翻查資料，何俊賢所說的空投物資歷史，應是發生在第二次世界大戰後的冷戰時期，當時蘇聯封鎖了由西方盟軍控制的西柏林，切斷食物和燃料供應，意圖藉此使蘇聯控制整個城市。為防西柏林落入蘇聯手中，英國及美國為首的西方陣營展開了史上最大規模空中運輸行動，突破蘇聯封鎖。

何俊賢的獨特建議引來網民熱論，有網民認同空投物資是解決辦法，「其實都是一個辦法，但估計個量不多」；惟更多網民質疑做法，「我對此建議的智慧，無話可說」、「打仗咩？」、「智將」、「點解要學習西方？」、「表現果然無令人失望」。

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