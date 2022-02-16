社區過萬人等送院　1人購兩大袋止痛藥震撼網民：咁食個肝都有事

本港第5波疫情仍然嚴峻，消息指今日（15日）新增4285宗確診，再創疫情新高，而等候送院的初確診及確診者多達12000人。有專家建議病徵輕微者可服止痛藥及多喝水緩和病情，令全城陷入搶購藥物熱潮，有網民拍到震撼畫面，只見有人購入兩大袋藥物，至少數十包傷風止痛藥，忍不住揶揄「咁食法連個肝都有事」。



近日網上流傳市民搶購藥物的瘋狂場面，有人拍到1部「買餸車」上勾着兩大袋藥物，估計有超過50盒，令人嘩然。（連登討論區）

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因疫情爆發，許多人都擔心「封城」而急到超級市場大手入貨，除了各類食物及日用品外，藥物亦被掃空。近日網上流傳市民搶購藥物的瘋狂場面，包括有女士提着裝滿一籃子的傷風藥到收銀台前付錢，亦有人拍到1部「買餸車」上勾着兩大袋藥物，估計有超過50盒，令人嘩然。

有網民看到震撼畫面即大呼「個肝呀」，笑言事主未吃完全部藥物，身體都已經「出事」，又挪揄「佢哋諗住自己中幾多次（新冠肺炎）？」、「諗住每日3次，食完就有抵抗力？」、「期貨必理藥」、「等睇過期丟哂佢」。有人則認為大批掃貨的人應該是炒賣，感嘆稱「真係得啖笑，炒口罩，炒檢測飛，而家炒必理痛」。

即食麵、米及罐頭容易長期存放，因而常被稱為「儲糧三寶」，消費者委員會最新報告就多款麵食於金屬污染物、營養素含量及致敏物麩質等範圍檢測，列出12款總評分達5星之選，值得推介給大家好好儲糧。

