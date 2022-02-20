24歲男返地盤被女友媽看不起　阿爸「下賤的低等工人」神回覆獲讚

職業無分貴賤，絕不應以職業判定一人的價值。台灣1名24歲男子卻因自己從事地盤工作，而被女友的母親嫌棄，當她們母女吵架時，母親說一句「難怪妳的男朋友是做工的工人」，讓台男感到很自卑，但他父親得知此事後的一番話，霸氣言論獲網民大讚。



台灣1名24歲地盤工人被女友的母親看不起，並尋求自己父親的意見。（ricardo gomez / unsplash）

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帖文由24歲台男的父親分享至facebook群組「爆廢公社二館」，他指兒子為1名地盤工人，日前突然問他「工人會很丟臉嗎？」，他立即追問兒子，對方解釋指，原來前一天晚上他的女朋友與其母親吵架，其間女友的母親說了一句，「難怪妳的男朋友是做工的工人」，他頓時心裏一沉，並開始懷疑自己的工作是否低人一等。

樓主形容當下笑了笑，直接回答兒子的問題，說「沒錯，你就是個工人，而且是下賤的低等工人，但是你24歲，平均月領5萬多（約1.4萬港元），滿街大學畢業的，有你這薪水？」。他續稱，雖然兒子目前仍在為別人打工，但非常深信在他指導下，「你不可能一輩子做工，將來你一定自己接工作，自己當老闆」，希望兒子不要因此就氣餒。

父親勉勵台男，指他的薪金不輸其他大學畢業的打工仔，其霸氣言論引來網民大讚。（fb群組「爆廢公社二館」圖片）

帖文在短時間內吸引近3萬個讚好，不少人直斥台男的未來岳母說話傷人，「這丈母娘真的不行」、「做工的薪水還比大學生高，而且又不怕被淘汰」、「做工的人又怎樣嗎？人家不偷不搶，靠自己的雙手打遍天下，沒有這些工人，妳哪來的溫暖家庭」、「認真努力就很棒」。

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