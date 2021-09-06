2地盤工人坐巴士被嫌臭　港女狂噴消毒劑兼撥手調位嗌：好臭呀！

參與基建工作的工人為了建設香港，炎炎夏日工作自然會大汗淋漓，有些許異味在所難免。不過，最近有網民在討論區發文，指早前在巴士上看到有2名地盤工人上車，甫坐在下層座位即被旁邊2名女乘客嫌臭，甚至當場出動消毒噴霧四處噴，最後起身走到上層位置，還大聲說「上去啦，好臭呀！」，場面非常尷尬。



地盤工友解答為何仍要在暴雨下工作，不是為愛或責任，而是因為窮，短片在網上熱爆。（fb專頁「爆料快報」短片截圖）

該網民日前在親子王國（Baby Kingdom）發文，表示最近乘搭巴士期間，有2名地盤工人下班並坐在下層座位，也們身上傳出明顯的汗臭味，只需坐短途車的樓主沒有調位，但此時車廂通道另一邊的2名女乘客則大動作地拿出消毒噴霧，當場左噴右噴，其中1人甚至大聲地說「上去啦，好臭呀！」，而且還用手不斷撥，令車廂瀰漫尷尬氣氛。

按圖放大看事件經過▼▼▼



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樓主在文中直斥涉事女乘客「冇品」，又指地盤工人平時上班時已非常辛苦，「唔堅做都唔會明，我試過入地盤（室內），不過唔係做嘢，只係企起度曬咗一陣，已經想暈」。

帖文一出，不少網民立即批評2名女乘客的舉動，認為她們對地盤工人毫不尊重，又指單純調位本來沒有大問題，但其他行為卻非常沒有禮貌，稱「我會忍住，就算覺得臭都唔會出聲」、「呢2個女人真係超無品！比着我會靜雞雞調位唔好咁樣令人難堪囉」、「只有冇教養同品德的人先會公開地歧視別人，大家一樣畀咁多錢，你有咩資格公開地嫌棄人羞辱人？」。

（親子王國）

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【點擊下圖即睇女教師及同事之間的對話 ▼ ▼ ▼】

