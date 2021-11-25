地盤工呻溝唔到女　女仔閃避眼神婉拒約會　網民話唔關職業事

做地盤就要注定單身？有地盤工於討論區發文表示，之前於工作地點曾拿到1名女生的電話號碼，但約了幾次吃飯也被拒絕，最近他於工作地點留意到另1名經常遇見的女生，其實大家也認得對方，但每次他想問好時，對方刻意迴避他的眼神，令他不禁懷疑「做地盤真係識唔到女仔？」他懷疑因地盤工外表污糟邋遢，令不少女生卻步，心有不忿說：「唔通要做金融才俊保險基金昆人錢嗰啲，先畀女仔睇得起呀？」



有地盤工於討論區發文表示，曾經遇到２名女生，分別想約她們吃飯和只是想問好，但都失敗，令他不禁懷疑做地盤工難以結識女友。（《激戰》劇照）

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該名地盤工於香港討論區以「做地盤真係識唔到女仔？」為題發文表示，他做地盤已有2至3年，之前在工作地點認識到１名女生，拿到對方電話號碼，但約了幾次吃飯都失敗，對方總以約了別人為由拒絕，他唯有放棄。

最近他於工作地點留意到另1名經常遇見的女生，其實大家早已認得對方，但沒打過招呼，每次碰面他都想主動問好，但對方「見到我望住佢，唔夠2秒又避開我眼神」，每次都是直行直過。

地盤工自問自己樣子不醜，只是工作原因外表較污糟邋遢，「做地盤係咁㗎啦」，他不煙不酒、不嫖，「打份地盤工搵食啫」，讓他不禁問「唔通要做金融才俊保險基金昆人錢嗰啲，先畀女仔睇得起呀？」。

樓主不禁問「唔通要做金融才俊保險基金昆人錢嗰啲，先俾女仔睇得起呀？」。（《激戰》劇照）

不少網民認同樓主，「乜都唔使講，淨係『地盤佬』３個字，啲女已經走夾唔唞啦」、「而家做地盤佬，根本冇可能識到」、「如果做地盤月入搵得１萬至２萬蚊，好多都係識唔到女仔」。

不過亦有網民認為「關乜事，有米就有姑娘」、「地盤佬豬肉佬，都會有靚老婆，樓主要檢討下自己先」、「我識幾個地盤佬，只有中五／DSE（香港中學文憑）學歷都有，都識到女，而且條女都唔差，應該是你問題」。