醉後與暗戀對象上床　起身極尷尬　台女鼓起勇氣約見面結局神展開

酒後亂性後果可能非常嚴重，但有台女卻遇上猶如偶像劇的情節。她在討論區發文指日前因心情不佳獨自到酒吧喝酒，醉後竟與暗戀了1年的男生發生關係。雙方起床後感到非常尷尬，男生沒有多作交代便離開，僅替樓主買了早餐放在門外。兩天後樓主鼓起勇氣相約男方見面，對方竟坦承自己早已喜歡她，兩人因一夜情表明心迹，認真討論後決定交往，出乎意料的結局令不少網民感到意外。



有台女分享與暗戀對象一夜情的經歷，指事後鼓起勇氣相約男方見面，對方竟坦承自己早已喜歡她。（《奇怪的搭檔》劇照）

「喝醉和喜歡的人上床了……」該名台女於Dcard討論區匿名發文，指日前因心情不佳獨自到酒吧借酒澆愁，喝醉後竟在迷糊間致電暗戀了1年的男生，希望對方能接她回家，「我們平常其實沒甚麼接觸，都是偶爾看到對方的限動就會小聊，但我那時就是想打給他，我也不知道我那時在想甚麼」。

男生送樓主回家後，兩人竟發生了關係，「我的印象是我主動要求的，他也沒反對」早上醒來後彼此也感到非常尷尬，男生並無任何表示便匆忙離開，僅為她買了早餐，「我記得他很尷尬的穿上衣服就離開了，過了大概10分鐘我家門鈴響了，門把上掛着一袋早餐，我都沒見到他一面欸」。樓主不禁納悶不知如何看待兩人的關係，「一直看着跟他的聊天訊息還有那通電話紀錄發呆，我還是很喜歡他，但事情被我搞成這樣我不知道還怎麼跟他搭話」。

直至2日後，樓主鼓起勇氣發訊息予男生，「一方面是想問他我們有沒有戴套，另一方面是他想表示什麼」，兩人於是相約一同見面食早餐，沒想到發展出印象深刻又驚訝的對話。男生狀甚懊惱地承認，發生關係時沒做安全措施，表明願意負責，「因為我明明是清醒的卻做了這種事情」，甚至稱若意外懷孕，以其經濟能力可扶養小孩。

樓主與暗戀對象的對話：

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樓主其後問對方沒有主動聯絡詢問或交代的原因，男生沉默一會，突然坦承自己早已喜歡她，「因為我喜歡你，所以我沒辦法像一般男生一樣裝作沒事的私訊你，我一直在想你的反應是什麼，結果你就私訊我了」。對於突如其來的告白，樓主亦感到意外，認真討論及考慮後，她決定給彼此機會提出交往，「我很確認他不是因為打炮才打算跟我在一起，他跟我在一起的理由每一句都很真實，很開心我選對了一個正確的人」。

出乎意料的結局引來網民討論，有人送上祝福，「這種劇情太可怕了，哪有這麼好容易在一起的，羨慕」、「雖然先上車後交往我自己會覺得不踏實，但還是祝福妳，希望他會是個疼妳愛妳的好男人」。不過也有人提醒樓主多加注意，「雖然這結局我也滿喜歡的，但我還是想說，真的喜歡妳、愛妳的男人不會趁妳喝醉的時候對妳亂來」、「祝你幸福，但還是囉嗦的提醒：女生談戀愛，理智要在線，不要只用感情」。

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台女與男友的對話：