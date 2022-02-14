傷心情人節│女生醉倒路邊　獲暖男警員溫柔安慰哭訴：失戀了！

單身過2月14日情人節也許不算慘，更慘是過節前「被分手」。台灣高雄1名23歲女生在上周六（12日）買醉後，乘坐的士回家時崩潰大哭，司機擔心她下車後有危險，於是報警。當警員接報到場，見到女生醉倒在街上，其間不斷嘔吐痛哭，男警溫柔安慰下，女生則透露自己「失戀了」，幸好最後由家人平安接回家。



當警員接報到場，見到女生醉倒在街上，其間不斷嘔吐痛哭，男警溫柔安慰下，女生則透露自己「失戀了」，（網上圖片）

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事發於上周六（12日）晚上11時許，1名警員在巡邏時接獲的士司機報案，對方稱剛接載1名醉酒女生，形容她在車上不停大哭，擔心她下車後遇到不法之徒而有危險，希望警方到場協助。2名警員到現場後，看到1名23歲女生躺臥在路邊，他們上前關心詢問，女生隨即哭訴自己失戀，其間又不時嘔吐。

警員翻找女生的手袋，得知其住址資訊，發現她已到達家門口，但因為醉得全身癱軟，因此無法回到家，警員只好對着大樓大叫，最後鄰居通知女生的家人，並由家人帶她返回住所。

在等待家人下樓這段時間，警員不停暖心地安撫女生的情緒，說「就算失戀也要漂漂亮亮的呀！」，並詢問對方是否有髮飾，提醒她束起長髮，以免沾到嘔吐物。家人最後趕到路邊，與女生一同向警員道歉，警員則貼心地回應，「沒事沒事，沒什麼大不了的，人生還是要過！妹妹記得下次不要喝那麼多酒，也要找信任的朋友陪伴」，避免下次被人乘虛而入。