20220222│2月22日星期二撞正農曆正月二十二　網民：這天最有愛

「2」字在普通話之中是「愛」的諧音，有網民留意到2022年2月22日（20220222）的組合十分特別，將會成為今年最充滿愛的一天！更巧合的是當天也是星期二及農曆正月二十二，如果再加上22時22分22秒，就足足有15個2字，像徵「愛不完」，愛意極濃！



2022年2月22日被喻為最有愛意的1天。（ChineseCalendarOnline.com截圖）

難得的2022‧02‧22其實也吸引了不少情侶於當天結婚成為夫妻，令充滿意義的婚禮再加多幾分愛意。內地多個省市的婚姻登記部門在2月22日的登記預約都已經爆滿，以北京市為例，根據北京市民政局官網，截至2月12日下午2時，當地已經有4329對新人預約於2月22日領證，比情人節的2338對多。北京市海淀區民政局婚姻登記處工作人員表示，由於2月22日是平日，婚姻登記預約不會有上限，可網上預約。

由於2月22日是最有「愛」的一天，內地不少情侶都於當日拉埋天窗。（GettyImages）

其實不少日期排列都十分之有趣味，例如去年的2021年12月2日（20211202）就被喻為「完全對稱日」，因為將2021從右向左讀就是1202，而下一次「完全對稱日」將會發生在2030年3月2日，再下一次是2101年10月12日。

過去情人節不時出現大束鮮花丟入垃圾桶的場面👇👇👇