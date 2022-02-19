拍拖6年女友拒愛愛！台男坦言難忍問點「解決」網民卻羨慕執到寶?

【無性生活】情侶之間過著無性生活，是你（妳）可以忍受嗎？最近台灣有一名男網友分享，現在他內心五味雜陳，稱說和女友交往6年，至今從未發生過性關係。



前陣子女友向他坦白，覺得「愛愛很噁心，想吐」，讓他既苦惱又無奈地問，「有解嗎？」不少人鼓勵男方要好好「照顧」女友，文章一出引發許多老司機直呼，「這可是塊寶！」

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原PO在社交論壇網站「Dcard」發文提到，他和女友交往6年，兩人是青梅竹馬，無論是個性、價值觀與未來規劃都很一致，彼此已經認定就是要走一輩子的對象。但原PO坦承，自己是個性慾很強的人，但這6年來從未和女友做過，對方總是說不想，兩人僅止於相互愛撫。

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直到某天晚上，女友在睡前突然對原PO表示想聊聊性事，接著坦承，「其實我不做愛的原因是，真的覺得做愛很噁心、很可怕，會讓人想吐」。當下男網友聽完愣了一下，對方接著表示，「因為我覺得有東西進去我身體裡面，而且進進出出，這比手術還可怕吧！」事後男方苦惱地說，「我很愛她，但要這輩子不做愛，好複雜的心情喔。如果只有6個月我可能會分手，但6年…有解嗎？」

該篇分享一出，引發網友們熱烈討論和回應，尤其許多男性直呼，「本人代表全體男性獻上最至高Respect，真男人」，真心對你感到五體投地。另外，還有網友笑稱，女方說不定是個潛力股，「開發她，這可是寶」，拓荒之路難行，等發現新大陸後，可能一發不可收拾喔！

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