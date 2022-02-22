家人確診不願入房自我隔離　同住連登仔憂被傳染　網民教點自保

本港第五波新冠肺炎疫情繼續升溫，昨日（21日）新增7553宗確診個案再創新高，不少確診者仍要留家等候入院。有網民在討論區發文抱怨，指其家人出現病徵，快速測試呈陽性，惟不願入房自我隔離，更揚言「佢中我哋都中晒啦」，令樓主擔憂他會在家中「播毒」，因而求問網民如何是好。



有網民在討論區發文抱怨，指其家人出現病徵，快速測試呈陽性，惟不願入房自我隔離，因而求問網民如何是好。（GettyImage）

該網民在連登討論區以「屋企人中咗肺炎，但唔肯隔離自己，我係咪冇嘢做到？」為題發文，指家人前日（20日）開始出現病徵，昨日自行快速測試呈陽性，「佢唔舒服，但一直坐喺廳又行嚟行去」。樓主問他為何不入房自我隔離，惟對方一句回覆令人更無奈，「佢話佢中，我哋都中晒㗎啦，點解要隔離？」。樓主因而求問其他網民意見，「係咪只能夠等我自己中埋，咩都做唔到？」。

樓主問確診家人為何不入房自我隔離，惟對方一句回覆令人更無奈，「佢話佢中，我哋都中晒㗎啦，點解要隔離？」。（《香港愛情故事》劇照）

帖文引起網上熱議，有網民表示同一屋簷下的確無從躲避，「就算佢全日喺房，咁都要去廁所」，很難避免惹到家人，除非家中有獨立廁所；亦有人建議可先自行快速測試，如測出陰性亦沒有任何症狀，搬到酒店或其他地方比較好；另有網民指出如無能力搬出去暫住，就只能在家中自我隔離，做好每一步，「一返屋企入房，食飯時拎完飯入房，去廁所時消毒廁塔先屙，驚嘅話出廳時戴口罩」。

同場加映：快速測試套裝使用方法！點分陽性、陰性、結果無效？



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如何知道檢測結果是陽性還是陰性？

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陰性：只在C區出現一條線

陽性：C區及T區都有一條線，即共兩條線

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