同事確診堅持返工：Project冇我唔得　老闆企硬唔准　結局竟然咁

本港周一（2月21日）增7533宗確診，不少辦工地點亦都有人中招。有網民在討論區上發文，稱有同事進行快速測試後呈陽性，被老闆安排在家工作（WFH），但他堅持公司有Project「冇咗我唔得」，必須回公司上班。不過老闆企硬，明言「你夠膽踏入Office一步，以後就唔使再返」，結果該名同事立即辭職，又稱很多公司都會容許呈陽性的員工上班，「唔稀罕做你呢間公司」。

網民狠批該名確診者不負責任，直指檢測結果呈陽性，根本應等候送院或家居隔離，絕不應隨便外出，「如果公司畀確診者返工，呢個先係大問題呀！」



有網民表示，公司有同事即使確診仍然堅持上班。（GettyImages）

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樓主在香港討論區上發文，稱有同事經快速檢測發現自己感染Omicron，老闆於是安排他在家工作，其他與他有接觸的同事亦須要進行快速檢測，「確保陰性先好返工」。詎料該名染疫同事「立即哀求可唔可以繼續返工，因為單Project無咗佢唔得」，該同事又表示，「以前佢病咗都會照返工，Omicron只是小感冒，何德何能搞到全世界無得返工？」。

惟老闆直指「聽日你夠膽踏入Office一步，以後就唔使再返」，染疫同事聽畢心淡立即辭職，「仲話出面大把公司有人中咗都照畀員工返工，唔稀罕做你呢間公司」。樓主笑言十分欣賞該同事的堅定決心，「因為就到加人工出Bonus月份仍堅持辭職，勇氣可嘉」。

不少網民都批評染疫同事自私而且自視過高，「有啲人成日以為個世界無佢唔得」、「無咗你可以喺出面請返個，我唔信成個世界得1個人識做嗰樣嘢」、「中咗仲夠膽返工？好心唔好咁自私啦，萬一傳咗畀同事，同事又傳咗畀老人家小朋友咪大鑊？真係會死人」、「1間公司無咗老闆就唔得，其他人隨時可以代替！咁叻自己做老闆囉！」。



不過亦有留言質疑，快速檢測只能確認是否染疫，不會知道是感染哪一種變種病毒，認為樓主故事可能只是虛構。

衞生署於2月18日表示，為紓緩醫院壓力，當局制定入院抑或留家安排，稱會盡量將沒有病徵或徵狀輕微的病人送到社區隔離設施，非高危的獨居患者可留在家中，直至第14日檢測呈陰性，即視為無傳染力患者，可以自由離開家居；尚待人院病人如在第14日也檢測呈陰性，同樣可以自由活動，毋須再等送往隔離設施。

衞生署於2月18日公布新冠肺炎患者最新的出院條件。

衞生署指，獲政府通知確診後尚待入院人士等候達14日，檢測結果顯示為陰性，則毋須送往社區隔離設施，可自由離開家居；當局已為尚待入院人士設電話熱線1836 115，每日上午8時至晚上10時運作，每周7天，解答等候入住隔離設施確診人士的醫療查詢及提供感染控制建議。

如何能得悉14日後檢測呈陰性？原來毋須要核酸檢測，衞生署衞生防護中心傳染病處主任張竹君於2月18日在疫情記者會上表示，患者只要接受快速抗原測試，即購買坊間的產品。她解釋說，根據科學文憲，在檢測陽性的首周後，病毒量會降低，2周後較「穩陣」，世衞指大約10日便毋須隔離，不過港府希望更「穩陣」，故採現時做法。

（香港討論區）

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