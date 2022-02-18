家人確診9日未送院　全家6口陸續染疫僅1人未中　家中儲糧慳住食

本港第5波疫情持續，確診人數連日急升，仍有大量等待送院的確診或初步確診人士留在社區。有網民在討論區發文，指其家人確診後9日仍留在家中，全家「困獸鬥」至其餘3名成員都陸續確診，而其測試結果則一直呈陰性，個幾星期後才呈陽性，一家6口最終僅餘1名「幸運兒」。家居隔離令亦無限延長，預計最快都要3月才解除，連日來靠家中儲糧，及親友送上食物接濟，現時只好「慳住食，求其一餐」。



連登網民指60歲家人早前開始出現病徵，成為首名染疫者，惟確診9日仍留在家中等候送院，其間其他家人亦陸續中招。（GettyImage）

該網民於15日在連登討論區，以「確診9日仲係屋企，你問我答」為題發文，指一家六口均已接種疫苗，其中60歲家人早前開始出現病徵，成為首名染疫者，惟確診9日仍留在家中等候送院，其間其他家人亦陸續中招，包括50多歲成員確診7日正等候入竹篙灣、另1名年紀較輕的成員確診3天已被送往竹篙灣、還有1名「困獸鬥」個幾星期不幸確診正等候安排，而當局則表示因每個案交由不同組別負責，「唔係按地址或關係處理」。

連登網民指，其他家人亦陸續中招，包括50多歲成員確診7日正等候入竹篙灣、另1名年紀較輕的成員確診3天已被送往竹篙灣。（資料圖片）

樓主表示，自第1位家人確診後已沒有上班，留在家居檢疫，與確診家人同住數天，除了進食及睡覺時除口罩，其餘時間均有戴上口罩，但沒有特別與他們分隔或消毒家居。他指政府有向每人派發4個快速測試套裝，第1、4、7及10日自行記錄，而其檢測結果一直是陰性，但曾喉嚨痛及發燒2天，接近失聲。

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他指手上隔離令直至25日，但收到電話再延長，因家中仍有確診者，「要等最後一個確診者走咗再重新計14日」，笑言入住竹篙灣的家人可能比他更早出來，估計自己的隔離令最快都要3月才解除。樓主表示，由家人出現病徵後已買糧回家，其間亦幸得親友幫忙送上食物「補倉」，「暫時日日有菜食，有時食下瓜」、「一日都煮到三餸」，不過由於是持久戰，唯有「慳住食」，「求其一餐再搵人幫手補給」。

樓主後來補充指，做快速測試結果終呈陽性，「一齊估下幾多日先會有人接應」，意味着家中只僅餘1人未確診。

同場加映：快速測試套裝使用方法！點分陽性、陰性、結果無效？



以檢測承辦商相達生物科技生產的「INDICAID」為例，進行快速測試時有4個步驟要留意，即睇超簡單快速檢測教學步驟▼▼▼

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如何知道檢測結果是陽性還是陰性？

進行快速測試後，等候20分鐘就有結果，但緊記千萬不要超過25分鐘才讀取結果，否則結果無效。

即睇如何分辨「陽性」、「陰性」及「結果無效」▼▼▼

陰性：只在C區出現一條線

陽性：C區及T區都有一條線，即共兩條線

結果無效：如果C區無線，無論T區有沒有線，都是結果無效，須重新檢測



如快速測試結果呈陽性，應立即求醫；即使結果呈陰性，並非排除感染新冠病毒病可能，仍需繼續採取預防及控制措施。如結果無效，可用新測試套裝重新檢測一次，如有疑問，請求醫。