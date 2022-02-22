石籬藥房疑抬價圖利　24粒止痛藥索價$168　街坊批無良：早有前科

本港第5波疫情仍然嚴峻，昨日（2月21日）增7533宗確診，再創疫情新高。有專家建議病徵輕微者可服止痛藥及多喝水緩和病情，令全城陷入搶購藥物熱潮，甚至掀起炒賣情況。有網民昨日發文，指石籬一家藥房疑趁搶藥潮抬價圖利，24粒裝的止痛藥竟索價168元，狠批店方無良，帖文引來街坊討論。



有網民昨日發文，指石籬一家藥房疑趁搶藥潮抬價圖利，24粒裝的止痛藥索價168元，狠批店方無良。（fb「我們都是石籬邨長大的」圖片）

該網民昨於facebook群組「我們都是石籬邨長大的」發文，指吩咐女兒代為購買特強止痛藥，女兒走遍區內多家連鎖零售店、便利店及藥房，發現藥物均被搶購一空，僅有一間藥房仍有止痛藥出售，「就係得返呢間藥房有得賣，其他已經賣晒」。

女兒未有多想便購入1盒24粒裝的止痛藥，樓主其後查看單據才發現，平時售價為60多元的止痛藥竟然索價168元！誇張的價錢令他震驚又憤怒，狠批涉事藥房無良，於疫情嚴峻時期抬價圖利，又指該藥房過往於口罩短缺時亦曾抬價，直斥：「以前賣口罩都係亂咁嚟，現在都係咁無良！」

樓主查看單據才發現，平時售價為60多元的止痛藥索價168元，誇張的價錢令他震驚又憤怒。（fb「我們都是石籬邨長大的」圖片）

帖文令一眾網民嘩然，狠斥藥房東主「發災難財」，又呼籲街坊罷買，「乘機加價好無良，香港多得呢的無良商家」、「街坊一定要罷買呢間大藥房，唔可以畀佢哋咁樣蝦石籬人」、「喺呢個時候仲要趁火打劫，不知所謂的垃圾舖頭」。

有街坊亦指涉事藥房早有前科，而同款止痛藥近兩日甚至再次加價，「昨天早上我去買，佢開價250元一盒，之後我立刻去揾，全部都無貨」、「佢次次都買晒附近啲貨，之後貴一貴賣畀人，自己賺到盡。之前口罩又係咁，態度又差，冇幫襯佢好耐啦」、「之前口罩、廁紙都係咁，最鍾意趁火打劫，唔好幫襯佢」。

本港第5波疫情仍然嚴峻，有專家建議病徵輕微者可服止痛藥及多喝水緩和病情，令全城陷入搶購藥物熱潮，早前有網民拍到震撼畫面，只見有人購入兩大袋藥物，至少數十包傷風止痛藥，忍不住揶揄「咁食法連個肝都有事」。



近日網上流傳市民搶購藥物的瘋狂場面，有人拍到1部「買餸車」上勾着兩大袋藥物，估計有超過50盒，令人嘩然。（連登討論區）

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