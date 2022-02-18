肚痛隨時攞你命？30歲女服止痛藥後一睡不起　醫生驚揭子宮全是血

【經痛／腹痛／肚痛／月經】許多人腹痛時，常常是吞顆止痛藥緩解不適，當症狀消失也就不以為意，但輕忽的下場恐有生命危險。



台灣一名30多歲的女子，在疫情期間因為害怕到醫院，肚子劇痛到快昏倒就吃止痛藥硬撐，反覆發作數次後逐漸昏睡過去，隔天沒起床被家人發現時已經全身僵硬死亡，送醫照超聲波一看「肚子裡面全部都是血」，內出血死亡。

【圖輯】台灣醫生鄭丞傑發現「子宮全是血」：那不是月經的血…（點圖放大看他怎樣說👇👇👇）

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台灣婦產科醫生鄭丞傑在談話節目《醫師好辣》中分享該病例，這名30多歲的女性，每次肚子痛就自行吃止痛藥，不願就醫，昏睡後竟一覺不起，被家人發現時已死亡多時。他指出，女子劇烈疼痛後，會轉為血液刺激腹膜的悶痛，算是可以壓制，有點「溫水煮蛙」，整個肚子都鼓起來，腹腔裡估計有3000c.c.的血，「但她昏睡不知道，也沒人知道她其實是睡死了。」

鄭丞傑表示，台灣處處是診所，婦產科全都有超聲波，子宮外孕致死的病例是很罕見的，通常月經過期一兩週就能診斷出懷孕在子宮內還子宮外，病人會延遲就醫的原因，在於覺得自己月經有來，將慢幾天的異常出血當作月經，「那不是月經的血，是子宮外孕的血。」

他也提醒子宮外孕有三大症狀，月經晚來、私密處異常微量出血以及下腹痛，子宮外孕大多發生在比較薄、沒辦法著床的輸卵管，如果即早診斷就不會破，能避免憾事發生，所以只要月經一旦慢了或異常出血，就要去就醫檢查。

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