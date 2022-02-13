政府強調不封城　超市現搶購潮　網民熱議儲糧：唔搶，但動態入貨

本港第5波新冠肺炎疫情持續升溫，衞生署公布，本港今日（2月13日）新增1347宗確診個案、約2000宗初步確診。確診個案持續高企，雖然政務司長李家超昨日表示暫無計劃封城，又強調中央及廣東省都會採取措施，充分保障香港的鮮活食物、蔬菜及生活必需品的供應，但網民仍關注會否需要禁足，熱議「儲糧攻略」，今日多區超市亦出現搶購物資的人潮，有筲箕灣、屯門等地街坊就在網上分享現場照片，看到蔬果、即食麵、急凍食品等貨架，大部份都被一掃而空，慨嘆「連糧食供應都有問題，仲講咩抗疫」，亦有人呼籲大家要保持理性，不要盲搶或囤積物資，稱「唔會搶，但動動態入貨」。



本港確診數字急增，部份超市出現搶購情況。（fb「屯門牛」）

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本港今日（13日）新增1347宗確診個案。不少網民擔心過去「盲搶鹽」及「盲搶廁紙」重現，紛紛在網上分享住所附近超市的情況，其中有街坊在facebook群組「筲箕灣人筲箕灣事」上傳照片，可見蔬菜區和肉品區已被掃空，甚至急凍點心也1包不剩。

大批網民在社交平台吐苦水，表示據自己所見，「唔止菜，今日冰鮮肉，淡水魚都無」、「去百佳平時入貨買零食，公仔麵、餅乾、油、菜，咩都冇晒」、「而家惠康排緊，好多人，啲菜賣晒」、「樓下雜貨舖啲午餐肉俾人掃晒」、「啱啱落到百佳見賣乾糧啲貨架俾人掃過」、「頭先去惠康諗住買包麥皮，嘩！啲老人家買米2、3包8kg係咁買，雞蛋無晒，急凍嘢食、公仔麵呢啲就更加唔使諗」。

部份人網民又狠批政府抗疫不力，各種措施令市民日常生活大受影響，惟確診數字不跌反升，留言稱「香港已經進入戰爭狀態，各位保重」、「連糧食供應都有問題，仲講咩抗疫？」、「唔會搶，但會動態入貨」。有網民稱2年前疫症爆發初期都曾出現各盲搶潮，結果囤積後造成浪費，故呼籲大家要保持理性，不要盲目大量儲糧。

疫下儲糧街市佬教你有乜可存1個月▼▼▼

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