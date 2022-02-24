美女直播帶貨　跳得太High致濾鏡穿崩　背後靚仔「變臉」笑死網民

直播帶貨盛行，很多人為了突圍而出吸引客戶找上門，都會施展渾身解數。內地1名美女直播主帶貨期間唱歌跳舞，惟愈跳愈興奮，跳到連濾鏡都對不到焦來，背後的2位帥哥因而被出賣瞬間打回原形，臉蛋又時大時小，場面笑翻網民，稱「2人的臉都懂打節奏」。



內地1名美女直播主帶貨期間唱歌跳舞，惟愈跳愈興奮，跳到連濾鏡都對不到焦來，背後的2位帥哥因而被出賣瞬間打回原形，臉蛋又時大時小。（網上圖片）

內地1個直播帳戶「美少女嗨購GO」，專找1群年輕貌美的女生主持帶貨環節，要求她們邊唱邊跳，力推搞笑形象賣萌吸粉絲。早前該帳戶1段直播帶貨片被瘋傳，有名長髮女生在鏡頭前拿起咪高峰「high爆」式又跳又唱，並超「chok」唱Rap，身體左右大幅度晃動，連其身後2名帥哥都在強忍笑意。

內地1名美女直播主帶貨期間唱歌跳舞，惟愈跳愈興奮，跳到連濾鏡都對不到焦來，背後的2位帥哥因而被出賣瞬間打回原形，臉蛋又時大時小。（網上圖片）

不過眼利網民就「錯重點」發現濾鏡崩壞一幕，由於女生身高剛巧在帥哥下巴位置，當她大力晃動身體時，令對方的臉對不到焦，人臉修圖時有時無，令帥哥的臉不停忽大忽小變換，像在跟隨節奏「變臉」。

不少網民都被影片逗笑，「我究竟看了什麼」、「後面兩人都踩中我笑點了」、「臉還會打節奏」，又有人揶揄是否故意穿崩吸引更多人收看，「找到了這個流量密碼」。

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