抖音美女關濾鏡畫面超驚嚇　靚女秒變大媽　辣妹是大叔恐怖過鬼片

現今美顏科技發達，內地不少網紅拍攝影片、直播都會開濾鏡或瘦臉等功能，手機畫面上人人美若天仙，但關掉所有美顏特效，現實差距卻大得令人跌眼鏡，由皮膚嫩滑的大眼美女瞬間還原成其貌不揚的大媽，而辣妹真身竟是鬚根大叔。近日一段「殘酷真相」的影片在網上瘋傳，只見關掉濾鏡後，一眾抖音美女還原真面目，嚇得網民紛紛表示「恐佈過鬼片」，甚至稱「差點把手機丟出去」。



有網紅開過多濾鏡和特效，致吃菜時筷子扭曲，變成「蛇形筷子」。（fb群組「歡樂小鎮」影片截圖）

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該名網民在facebook群組「歡樂小鎮」上載一段「女主播濾鏡消失名場面」影片，片中有網紅開過多濾鏡和特效，致吃菜時筷子扭曲，變成「蛇形筷子」，另有網紅在鏡頭前拋媚弄眼、拉開衣領展示性感的鎖骨，但實際真身是男人，場面驚嚇。

網民紛紛留言道「只能說現在科技太厲害了」、「瘋狂掉粉的瞬間」、「馬桶全是我剛剛吐的」、「濾鏡前美人，濾鏡後妖怪」、「嚇到懷疑人生」、「眼睛業障重啊」。

網紅關濾鏡驚嚇畫面▼▼▼

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