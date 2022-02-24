俄羅斯揮軍烏克蘭｜飛行網揭烏領空民航機清零　網民憶MH17被擊落

烏克蘭局勢惡化，俄羅斯總統普京今日（24日）發表電視演說，稱決定採取特別軍事行動，「俄羅斯與烏克蘭士兵戰鬥將不可避免」，烏克蘭總統澤連斯基已經宣布全國戒嚴，進入戰爭狀態，報道指烏克蘭多處都受到轟炸。飛行追蹤網站「Flightradar 24」指出現時烏克蘭領空的民航機已經清零，而且對比數天前的截圖民航機本身都已十分稀少。有消息指現時烏克蘭已經封鎖所有民航機進入領空，有網民就想起2014年馬來西亞航空MH17班機於烏克蘭東部及俄羅斯邊境上空被擊落，導致298人喪生的空難。



從網站可見，現時烏克蘭上空已經沒有民航機。（網站「Flightradar 24」截圖）

烏克蘭領空的飛機數量比較 ▼ ▼ ▼

根據「Flightradar 24」的網站資料，現時烏克蘭領空的民航機都已經絕迹，極其量只有零落的軍機或資料不明的飛機出現。不過即使是對比數天前的截圖，情況亦不見得有多大分別，因為當時烏克蘭上空的民航機數量亦都「兩隻手數得晒」。

該網站亦在twitter上列出部份相信因為局勢而有影響的航班，例如LOT航空公司於波蘭華沙起飛原定前往烏克蘭基輔的LO755航班在飛越邊境之前曾經在盧布林上空盤旋，最後折返華沙。以色列航空的LY29航班由特拉維夫起飛前往加拿大多倫多期間，曾短暫進入烏克蘭領空，其後「急轉彎」前往羅馬尼亞領空再繼續原本的航線。

LO755航班在飛越邊境之前曾經在盧布林上空盤旋，最後折返華沙（網站「Flightradar 24」截圖）

以色列航空的LY29航班由特拉維夫起飛前往加拿大多倫多期間，曾短暫進入烏克蘭領空。（twitter「flightradar24」圖片）

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有消息指，現時烏克蘭已經對所有民航機封鎖領空。緊張的局勢令不少網民想起2014年7月17日，馬航MH17的777客機從荷蘭阿姆斯特丹起飛後，在途經烏克蘭東部與俄羅斯邊境一帶時，被1枚飛彈擊落，機上283名乘客及15名機組成員共298人全部罹難。國際調查人員於2018年5月表示，擊落飛機是親俄分離分子所為。

荷蘭法院於去年（2021年）9月6日開庭審理案件，4名被告包括俄羅斯籍的普拉托夫（Oleg Pulatov）、吉爾金（Igor Girkin）及杜賓斯基（Sergei Dubinsky）及烏克蘭籍的哈爾琴科（Leonid Kharchenko），全部被控謀殺罪，但全部都缺席審判，只有普拉托夫有委任律師出庭，遇難者家屬在座上要求俄羅斯負上責任。法官暫定將於今年9月22日宣判，但亦可能押後至11或12月宣判。

（綜合）