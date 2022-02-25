阿媽快速測試陽性開心似中六合彩　一句超癲回應嚇呆阿仔：心好累

【快速測試陽性點算？】疫情大爆發下，不少市民都會用快速檢測套裝或檢測包自行檢測求安心，有連登網民發帖指，其母親知悉自己快速測試呈陽性後，竟然「開心到好似中六合彩」，更爆出一句「好耶，終於到我中，可以抖返幾個禮拜」嚇呆樓主，又不願戴上口罩，令樓主心累。不少網民看到後都擔心樓主健康，「都大機會中伏」。



有連登網民發帖指，其母親知悉自己快速測試呈陽性後，竟然「開心到好似中六合彩」，更爆出一句「好耶，終於到我中，可以抖返幾個禮拜」嚇呆樓主。（《家有囍事》劇照）

有網民於連登討論區以「家母快測陽性開心到好似中六合彩」為題發文，指母親昨晚（2月23日）回家已表示不舒服，「又肌肉痛又喉嚨痛又頭痛」，進行快速測試出現第2條淺色紅線（陽性），惟母親堅親「係凍親唔關事」，直至今早（2月24日）她不斷咳嗽，於是再進行快速測試，結果出現明顯2條紅線（陽性）。

面對明顯兩條紅線結果，母親未有再反駁，惟其反應卻嚇呆樓主，「好耶，終於到我中，可以抖返幾個禮拜」，更在今早四周致電親朋戚友開心宣布自己「中咗」。更甚者，樓主指母親仍然不斷咳嗽，「咳到甩肺咁」，但仍然不肯戴口罩，令樓主無力自言「我真係好攰，係個心好攰」。

帖文引來網上熱論。不少網民關注樓主健康，叮囑要小心防疫，「樓主都大機會中伏」、「其實邊個惹邊個都未知，可能你係無症狀」。也有網民認為母親反應誇張，「全家入竹篙灣集中營佢好開心？」、「親人都係同一思維，得自己緊張好痛苦」。

根據政府指引，如市民自行使用快速測試套裝而測試結果呈陽性，應再進行核酸檢測覆檢，其間應做好個人防護措施及盡量留在家中，避免外出，並邀請親友取得和運送深喉唾液樣本收集包；若結果仍然呈陽性，衛生署及醫管局會視之為檢測呈陽性／初步陽性個案處理。

同場加映：快速測試套裝使用方法！點分陽性、陰性、結果無效？



以檢測承辦商相達生物科技生產的「INDICAID」為例，進行快速測試時有4個步驟要留意，即睇超簡單快速檢測教學步驟▼▼▼

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問題六：如何知道檢測結果是陽性還是陰性？

進行快速測試後，等候20分鐘就有結果，但緊記千萬不要超過25分鐘才讀取結果，否則結果無效。

即睇如何分辨「陽性」、「陰性」及「結果無效」▼▼▼

陰性：只在C區出現一條線

陽性：C區及T區都有一條線，即共兩條線

結果無效：如果C區無線，無論T區有沒有線，都是結果無效，須重新檢測



如快速測試結果呈陽性，應立即求醫；即使結果呈陰性，並非排除感染新冠病毒病可能，仍需繼續採取預防及控制措施。如結果無效，可用新測試套裝重新檢測一次，如有疑問，請求醫。