快速測試陽性點算？指定診所、熱線、抗疫的士　9情況要到急症室

【快速測試套裝使用方法／陽性確診／全民檢測／初步陽性點算／家居檢疫】本港新冠肺炎疫情大爆發，不少市民搶購快速測試套裝或自我檢測包先行檢測，很多網民關注萬一真的驗出初步陽性，下一步要如何處理？同住者又要如何避免感染？醫管局有什麼熱線支援？以下一一話你知。

另外，衞生署衞生防護中心傳染病處首席醫生歐家榮表示，快速測試初步陽性確診登記呈報平台，暫計劃以2月26日劃線，即2月26日以後用快速測試陽性的人可以登記，推出日子則未定。而指家診所今日（3月7日）起增至17間。



快速測試套裝使用方法、價錢一覽！點分陽性陰性？做錯呢樣會失效

快速測試初步陽性如何處理？

先看如何分辨「陽性」、「陰性」及「結果無效」▼▼▼

快速測試呈陽性人士過往需要再提交樣本（如深喉唾液樣本等），進行核酸檢測以確認結果。為免資源重疊及耽誤時間，政府計劃容許快速測試呈陽性人士，透過網上系統直接登記陽性結果，毋須經過核酸檢測確認，便可被直接視為陽性個案作後續跟進，以加快支援陽性個案人士。相關安排及系統正在準備階段，詳情容稍後公布，但衛生署透露，將需要上載身份證等資料，當局亦會抽查，如有虛報可能會有懲罰。

另外，如發燒38度或以上，或有其他較嚴重徵狀包括氣促、心悸及心胸痛，無論快速抗原檢測結果為何，都有可能染上新型冠狀病毒病，須即時致電「居安抗疫」計劃熱線1833 019（24小時）報告身體狀況，經評估後安排送院處理。如遇上緊急情況，請致電999。

支援熱線一覽、抗疫的士、14間指定診所聯絡方法



醫管局熱線：1836 115

每日上午8時至晚上10時運作，每周7天，解答等候入住隔離設施確診人士的醫療查詢及提供感染控制建議

居安抗疫計劃熱線：1833 019（24小時）

為在計劃下進行家居檢疫的人提供支援和協助，電話熱線提供100條線。

17間指定診所電話及地址：

抗疫的士預約電話及網上平台：

市民可透過預約平台（www.designatedtaxihk.com）或每日上午8時至晚上10時致電3693 4770預約專屬車隊服務，需提供姓名、聯絡電話、預約時間、指定診所、上車地點等資料。

抗疫的士會有藍白隔條標示。（資料圖片）

9情況需撥打999或直接前往急診室



如出現以下症狀，就要留意：

1）呼吸困難或氣促

2）失語或行動不便

3）胸部或腹部疼痛

4）頭暈或意識混亂

5）癲癇發作

6）劇烈肌肉疼痛

7）排不出尿

8）虛弱或脚步不穩

9）孕婦胎兒活動減少或停止

快速抗原檢測只是參考性質，不能替代核酸檢測（資料圖片）

同住者如何避免感染



1）患者如果需要離開房間，須正確佩戴緊貼面部的外科口罩

２）避免與其他家庭成員共同晉餐和共享私人物品

３）經常清潔雙手和注意咳嗽禮儀

４）盡量安排專用洗手間；如果不可行，則在每次使用後需即時清潔和消毒，排便後可使用1比4稀釋家用漂白水清潔和消毒馬桶

５）如洗手盆被痰液及唾液污染，例如漱口或刷牙後，可使用1比4稀釋家用漂白水清潔和消毒洗手盆

６）如廁後先蓋廁板再沖廁

７）如廁後應以梘液和水清潔雙手

８）每星期一次，把約半公升清水倒入每個排水口