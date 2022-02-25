求職者獲聘傾好人工福利　被問有否打針翌日即棄請　理由令人無奈

疫苗通行證昨日（24日）起正式生效，12歲或以上人士進入指定場所須最少打一劑疫苗，有公司亦疑要求入職者需打疫苗才可以上班。有求職者投訴稱，近日應徵1個職位，面試完即獲聘請，並商議好人工福利等，惟老闆得知他準備在上班前才接種第1劑疫苗，即轉軚放棄聘請，其理由令打工仔感無奈。



有求職者指近日透過視像面試，成功獲1間公司聘用，並已商議好人工福利，惟老闆得知他準備在上班前才接種第1劑疫苗，即轉軚放棄聘請。（Gettyimage）

該求職者投稿至facebook專頁「奴工處」，指近日透過視像面試，成功獲1間公司聘用，第二日老闆致電商議好人工福利，並交代了公司架構及工作概要，惟收線前對方詢問是否已接種疫苗，他回答稱「未，準備打。返工前會有第一針」，當刻雙方亦有共識。

網民認為如果接種疫苗是請人先決條件，就應該一早查問，無謂浪費雙方時間。（示意圖，資料圖片）

惟翌日收到通知，公司決定放棄聘用他，「佢哋要保障安全工作環境，我都係唔適合佢哋」，令他非常無奈，「呢啲咁反智嘅公司亦都唔啱我」。

帖文引起網上熱議，網民直指公司浪費大家時間，「如果呢個係先決條件，應問咗先」；又認為1個月內已可打齊兩針，「由頭再請過唔會仲煩咩」；有網民笑言倒不如「份履歷表入面，打埋自己有冇打針」。不過有網民就認為或許是藉口，「打齊針有幾保障到公司工作環境安全？」，但亦有人指可能公司所在地要求必須打齊針才可以進入。

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