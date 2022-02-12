地產代理推「安心睇樓」　曬經紀接種疫苗量　網民：打1針有壓力

政府將於本月24日推行「疫苗通行證」，屆時市民進入食肆及商場等第599F章規管的表列處所時，須完成接種疫苗。有地產代理公司就率先推行「安心睇樓」，貼出各經紀打針數量的宣傳單張，吸引大眾聯絡睇樓，網民笑言業績變打針數量，「打咗1針個啲壓力好大」。



有地產公司就率先推行「安心睇樓」，貼出各經紀打針數量的宣傳單張，吸引大眾聯絡睇樓。（FB「我做地產為了搵錢，唔係貼你買樓」圖片）

Facebook專頁「我做地產為了搵錢，唔係貼你買樓」上載相關圖片，只見一間地產代理公司門外，貼上1張題為「安心睇樓」的宣傳單張，上面列出10名經紀的照片、姓名及電話號碼，而旁邊則列出經紀接種疫苗數量，按數量多少排名。從資料顯示，其中2人已打第3針，2人只打了第1針，其餘大部分都已接種2針。

帖文引來網上熱議，有網民表示「好有創意」、「整得幾好，參考一下」，指以前用業績做賣點，現在連打針都可以宣傳，但亦有人指公司「玩分化」，「打咗3針就可以優先接客？」，認為做法多餘，「其實打疫苗係保護自己，同客睇樓有乜關係」、「乜打咗會免疫咩，唔會既話有啲咩咁安心？」。