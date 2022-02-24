2名同事快測陽性被要求照返工　打工仔批公司只顧賺錢冇社會責任

無論做快速檢測還是核酸檢測呈陽性，理應留在家中或去醫院以免將病毒傳染給他人。有打工仔於討論區發文聲稱自己於尖沙嘴某商場的零售店上班，日前有2名同事自行進行快速檢測，結果呈陽性，惟經理要求兩人繼續上班，指出不能盡信快測結果，直至出了核酸檢測報告呈陽性才當確診。他十分擔心會染疫，批評店舖「只顧賺錢完全冇社會責任」。

衞生署於2月18日表示，為紓緩醫院壓力，當局制定入院抑或留家安排，稱會盡量將沒有病徵或徵狀輕微的病人送到社區隔離設施，非高危的獨居患者可留在家中，直至第14日檢測呈陰性，即視為無傳染力患者，可以自由離開家居；尚待人院病人如在第14日也檢測呈陰性，同樣可以自由活動，毋須再等送往隔離設施。



有打工仔於討論區發文聲稱自己於尖沙嘴某商場的零售店上班，日前有2名同事自行進行快速檢測，結果呈陽性，惟經理要求兩人繼續上班。（《尼采老師》劇照）

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該名網民於連登討論區以「2位同事快測中咗，經理話唔受理要繼續返工」為題發文聲稱自己尖沙嘴某商場的零售店上班，日前有2名同事自行進行快速檢測，結果呈陽性，惟經理要求兩人繼續上班，指出不能盡信快測結果，只能當懷疑確診，直至出了核酸檢測報告呈陽性才當確診。

他說，收到消息後「即刻彈出舖頭唔入去」，但被經理責罵「咁樣係歧視緊佢」。他指出，店舖會繼續營業，但不會消毒，其他員工要一直與2名快測確診的同事「共處一室」，他擔憂2名同事等候核酸報告期間已康復，「啲菌都已經傳晒畀人」。

樓主表示，擔心會被2名同事傳染，未來日子都會申請病假。（GettyImages）

他表示，家中有長者及幼童，擔心若染疫會傳染給家人，因此他已向經理提出若2名同事繼續上班，其後的日子他都會申請病假。他批評，「經理唔使企舖所以先咁大聲」、「直頭草菅人命」、「只顧賺錢完全冇社會責任，遇着呢啲無良公司早走早着」，又呼籲網民避免前往該個商場。

有網民要求樓主「開名」讓大家提防，「講咁多嘢唔開名有乜用」、「驚自爆唔驚搞出人命」。有網民批評「有啲人以為自己好醒，有得繼續返工，結果分分鐘係全店攬炒」、「好多公司都係咁，所以有效方法就大半間公司中晒，咁就搞掂」，有人建議「既然公司當無事，咁快速測試上面寫返個日期，當頸鏈戴住佢，show畀客睇囉」。

衞生署於2月18日公布新冠肺炎患者最新的出院條件。

衞生署指，獲政府通知確診後尚待入院人士等候達14日，檢測結果顯示為陰性，則毋須送往社區隔離設施，可自由離開家居；當局已為尚待入院人士設電話熱線1836 115，每日上午8時至晚上10時運作，每周7天，解答等候入住隔離設施確診人士的醫療查詢及提供感染控制建議。

如何能得悉14日後檢測呈陰性？原來毋須要核酸檢測，衞生署衞生防護中心傳染病處主任張竹君於2月18日在疫情記者會上表示，患者只要接受快速抗原測試，即購買坊間的產品。她解釋說，根據科學文憲，在檢測陽性的首周後，病毒量會降低，2周後較「穩陣」，世衞指大約10日便毋須隔離，不過港府希望更「穩陣」，故採現時做法。

同場加映：快速測試套裝使用方法！點分陽性、陰性、結果無效？



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如何知道檢測結果是陽性還是陰性？

進行快速測試後，等候20分鐘就有結果，但緊記千萬不要超過25分鐘才讀取結果，否則結果無效。

即睇如何分辨「陽性」、「陰性」及「結果無效」▼▼▼

陰性：只在C區出現一條線

陽性：C區及T區都有一條線，即共兩條線

結果無效：如果C區無線，無論T區有沒有線，都是結果無效，須重新檢測



如快速測試結果呈陽性，應立即求醫；即使結果呈陰性，並非排除感染新冠病毒病可能，仍需繼續採取預防及控制措施。如結果無效，可用新測試套裝重新檢測一次，如有疑問，請求醫。