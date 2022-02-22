4月大BB染疫　港爸餵中藥猴棗散頂住　網民一睇快測棒反指要驗眼

【快速測試套裝／檢測包／陽性點算？】本港疫情大爆發下，不少人都會用快速測試套裝自我檢測求安心。有港爸於討論區發文指，其兩個分別4歲及4個月大小朋友快速測試呈陽性，目前留在家給小朋友食退燒藥，「畀中藥嘅猴棗散佢食頂住」，求問其他網民怎麼辦。有網民認為除非小朋友症狀嚴重，若只是輕微發燒，可食退燒藥應急，毋須太擔心。惟有不少網民「錯重點」，看到港爸上傳的檢測棒圖片時，竟指「要驗眼」。



快速測試陽性點處理？熱線、抗疫的士診所一覽 9情況要到急症室

有港爸於連登討論區以「屋企2個小朋友快測中咗」為題發文，指其兩個分別4歲及4個月大小朋友快速測試都呈陽性，「快測試咗2次都2條紅線，但大人試2次都冇」，惟由於其朋友的6歲小朋友染疫，在醫院排了十多小時仍未能入院，故目前只把兩名小朋友留在家，並給他們吃退燒藥。

有港爸指其兩個分別4歲及4個月大小朋友快速測試都呈陽性，「快測試咗2次都2條紅線，但大人試2次都冇」。（上：4個月大小朋友檢測結果，下：大人檢測結果／連登討論區）

樓主之後補充，4歲小朋友昨日（2月21日）已經退燒，「好返仲好精神」，但4個月大小朋友仍有38度燒，「（4歲小朋友）一好返就到4個月嘅小朋友中， 而家喺屋企畀中藥嘅猴棗散佢食頂住」。

帖文引來熱烈討論，有網民感嘆現時醫院及急症室超負荷，「攞完籌，返屋企瞓覺12個鐘都冇咁嬲」，認為如症狀輕微，可先吃退燒藥應急，「除非已經好嚴重，否則而家去醫院都幫你唔到」、「多飲水，留意小朋友食慾同精神有無大跌再部署啦」、「有幾間私家醫院肯收症，帶小朋友去睇咗先啦」。

位於「T」位置的紅線實在太淺色，有網民笑言「要驗眼」。（連登討論區）

不過，由於樓主上載的快速測試棒結果中，位於「T」位置的紅線實在太淺色，有網民笑言「要驗眼」，也有網民認為應再找另一牌子快速測試套裝檢測，以免結果有誤，「淺紅線都計，不過真係太淺，換另一個brand 再check下」。

同場加映：快速測試套裝使用方法！點分陽性、陰性、結果無效？



以檢測承辦商相達生物科技生產的「INDICAID」為例，進行快速測試時有4個步驟要留意，即睇超簡單快速檢測教學步驟▼▼▼

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如何知道檢測結果是陽性還是陰性？

進行快速測試後，等候20分鐘就有結果，但緊記千萬不要超過25分鐘才讀取結果，否則結果無效。

即睇如何分辨「陽性」、「陰性」及「結果無效」▼▼▼

陰性：只在C區出現一條線

陽性：C區及T區都有一條線，即共兩條線

結果無效：如果C區無線，無論T區有沒有線，都是結果無效，須重新檢測



如快速測試結果呈陽性，應立即求醫；即使結果呈陰性，並非排除感染新冠病毒病可能，仍需繼續採取預防及控制措施。如結果無效，可用新測試套裝重新檢測一次，如有疑問，請求醫。