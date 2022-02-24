長沙灣藥房必理痛32粒售$198　抬高價逾一倍多　街坊：貴到黐咗線

本港第5波疫情嚴峻，昨日（23日）新增8674宗確診，仍有大批確診者需留家等待入院或治療，有不少病徵輕微患者選擇服用止痛藥緩和病情，令全城掀起搶購藥物熱潮，更有藥房疑趁機抬高價格圖利。有網民發現長沙灣1間藥房的必理痛特強傷風感冒丸32粒裝售198元，較平時價格高逾一倍多，有街坊狠批該藥房出名「黑店」，「次次重要關頭都發國難財」。



有網民發現長沙灣1間藥房的必理痛特強傷風感冒丸32粒裝售198元，較平時價格高逾一倍多。（FB「全港抗疫交流分享區」圖片）

有網民在facebook群組「全港抗疫交流分享區」上載3盒藥物及1張位於長沙灣青山道藥房的收據，顯示平時售價約為80元的特強傷風感冒丸32粒裝，及約110元的特效止痛藥50粒裝，均售198元一盒，而一般售66元的傷風感冒特強熱飲10包裝亦售128元，加幅逾一倍。樓主也忍不住感嘆「疫市價，貴到黐咗線」。

帖文隨即引起熱議，網民紛紛鬧爆「黑心藥房」、「畀人呃！咁嘅價仲買」，有街坊稱該藥房早有前科，「次次重要關頭都發國難財，出晒名」，呼籲大家罷買，去連鎖店反而更平，又指「如果咁貴，我會情願去家庭醫生到叫佢開啲藥看門口」。有網民表示不需要搶購同一牌子，服用其他有撲熱息痛（Paracetamol）的藥便可「迷信一定要買呢個牌子就唯有俾人劏喇」。

有網民昨日發文，指石籬一家藥房疑趁搶藥潮抬價圖利，24粒裝的止痛藥索價168元，狠批店方無良。（fb「我們都是石籬邨長大的」圖片）

早前石籬一家藥房亦被批評抬高藥物價格圖利，24粒裝的止痛藥索價168元，較平時售價為60多元貴1.8倍，街坊呼籲罷買。

本港第5波疫情仍然嚴峻，有專家建議病徵輕微者可服止痛藥及多喝水緩和病情，令全城陷入搶購藥物熱潮，早前有網民拍到震撼畫面，只見有人購入兩大袋藥物，至少數十包傷風止痛藥，忍不住揶揄「咁食法連個肝都有事」。

