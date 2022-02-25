AV女優深田詠美遭勒索1000美元：否則公開淫片　本尊親回笑爆網民

【深田詠美／AV女優】腑裸照、不雅片勒索案件時有所聞，但以AV女優為勒索目標似乎是找錯對象了吧！日本人氣AV女優深田詠美日前於facebook分享對話截圖，原來有1名陌生人透過社交網站傳訊息，向她勒索1000美元（港幣約7800元），更揚言若不付款，就要公開散佈她淫片。看到這樣勒索，一般女生應該會感到疑惑或者驚慌，但深田詠美則回應1句「OMG，是真的嗎？」，引來網民爆笑。



日本AV女優深田詠美▼▼▼

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深田詠美上周五（2月25日）於Facebook上載一張對話截圖，並留言「很有趣笑笑（面白いですね笑笑）」。究竟是什麼有趣事呢？原來有人透過私訊向深田詠美勒索 1000美元，更揚言如果不付款，就要公開散佈她的淫片（hot video）。

用裸照不雅影片等方法勒索，本來是不法之徒的常用伎倆，但深田詠美作為人氣AV女優，不時都要三點盡露上陣，作品無數，所謂「淫片」還可以如何比其作品更火辣嗎？深田詠美看到這樣勒索，也不禁回覆「OMG，是真的嗎？」

雖然未知「勒索者」是不是在開玩笑，但深田詠美的打趣回應已令網民爆笑，大讚「深田詠美好正！」、「名成利就，好叻女」。亦有不少網民疑惑究竟有什麼火辣片可以勒索深田詠美，「可能真身係男人」、「乜都俾人睇晒啦」、「仲有咩不雅？」、「呢個人真系搞笑」、「如果佢啲影片是好優雅，衫都唔剝件，咁又點叫成人影片呀？」、「但她很多火辣的作品啊……不知那人手持哪一部？」、「勒索AV女優, 有用咩？」。另有網民笑言，「等我即刻下載一大批AV，逐個畀$1000我都可以食過世！」。

同場加映：AV 女優深田詠美PO相話「什麼事都會教你」 神展開變專業討論



深田詠美（深田えいみ）在Twitter向網民放話：「なんでも教えてあげる。」（什麼事都會教你）結果超展開被網民提出一大堆認真問題，例如電路板、程式、釣魚、捉棋等，反而吸引專業人士出來解答，令深田本人笑言「我不是這個意思啦」。

深田在Twitter帖文說「什麼事都會教你」，結果討論串超展開。（「深田えいみ AV女優」Twitter截圖）

深田詠美喜歡和粉絲互動，她早前上載一張透視裝夾胸照片，眼神挑逗，寫道：「什麼事都會教你。」帖文整個感覺富誘惑意味，而且在AV界中這話有色色味道，正當網民以為會照黃色方向發展時，一大堆人的提問非常有水準。

許多粉絲看到什麼都能教後，竟問出許多認真問題，例如「有人拍攝自己的汽車，說引擎有一束線斷了應如何維修」、「家中小狗一直愛咬人，應該如何改善」、「電單車明明入滿油但卻無法發動」、「釣魚技術如何改善」等。最搞笑是有網民問出一些非專業人士無法解答的問題，例如日本象棋的一個殘局要如何解決、程式碼無法運作、甚至連日本賽道遊樂場髮夾彎的過彎方法都有人問。網民笑言根本是大型惡搞現場，更說「老師」能教就奇了。

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深田不懂回答很正常，但帖文卻引來許多專業網民解答各類提問，更神展開出現認真討論，搞得深田哭笑不我說：「不是…我不是這個意思啦。」還上載一些網民的提問明顯是不懂回答，但卻造成出一個知識交流平台。