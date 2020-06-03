AV 女優深田詠美PO相話「什麼事都會教你」　神展開變專業討論

許多日本AV女優都會經營好像Twitter一樣的社交平台帳號，除了和粉絲互動還可以維持人氣，知名女優深田詠美（深田えいみ）就非常懂玩，Twitter粉絲逾93萬人，日前她一則語氣曖昧的帖文意外登上日本Twitter熱搜，她向網民放話：「なんでも教えてあげる。」（什麼事都會教你）結果超展開被網民提出一大堆認真問題，例如電路板、程式、釣魚、捉棋等，反而吸引專業人士出來解答，令深田本人笑言「我不是這個意思啦」。

深田在Twitter帖文說「什麼事都會教你」，結果討論串超展開。（「深田えいみ AV女優」Twitter截圖）

深田是日本人氣AV女優，喜歡在網上和粉絲互動。（「深田えいみ AV女優」Twitter圖片）

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人氣AV女優深田詠美喜歡和粉絲互動，日前她上載一張透視裝夾胸照片，眼神挑逗，寫道：「什麼事都會教你。」帖文整個感覺富誘惑意味，而且在AV界中這話有色色味道，正當網民以為會照黃色方向發展時，一大堆人的提問非常有水準。

許多粉絲看到什麼都能教後，竟問出許多認真問題，例如「有人拍攝自己的汽車，說引擎有一束線斷了應如何維修」、「家中小狗一直愛咬人，應該如何改善」、「電單車明明入滿油但卻無法發動」、「釣魚技術如何改善」等。最搞笑是有網民問出一些非專業人士無法解答的問題，例如日本象棋的一個殘局要如何解決、程式碼無法運作、甚至連日本賽道遊樂場髮夾彎的過彎方法都有人問。網民笑言根本是大型惡搞現場，更說「老師」能教就奇了。

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深田不懂回答很正常，但帖文卻引來許多專業網民解答各類提問，更神展開出現認真討論，搞得深田哭笑不我說：「不是…我不是這個意思啦。」還上載一些網民的提問明顯是不懂回答，但卻造成出一個知識交流平台。

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深田詠美被日系小電影影迷稱為「明日花綺羅接班人」，她過去曾經整容，曾經成為人氣話題，亦令她為立AV界的當紅炸子雞，拍片量多之餘還勤力和粉絲互動，更愛在社交平台上載各種誘人照片，愛用誘惑眼神回望鏡頭，從側面展露豐滿上圍、蜜桃臀及明顯有認真運動保養的曲線，看得一班粉絲熱血沸騰。雖然經常要只穿泳衣內衣輕裝拍照，但不時有網民留意到她很懂得配搭珠寶首飾，被讚有品味，人氣之高也不時造出熱話。

（綜合）