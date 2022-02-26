同事初確診老闆1句超冷淡回應　員工感心寒：真係好多公司扮無嘢

【疫情／初步陽性】本港新冠肺炎疫情每天幾何級數升溫，最新單日確診更超過1萬宗。有打工仔於討論區發文表示，其公司有同事初步確診染疫，惟其老闆只淡淡然留下一叫「保持社交距離」便算，令他感到心寒無奈，感嘆「原來真係有好多公司扮無嘢」。不少網民都稱有類似經歷，又指即使公司無要求，樓主亦可自行檢測，「檢測係要公司叫先做㗎咩？」



有打工仔於討論區發文表示，其公司有同事初步確診染疫，惟其老闆只淡淡然留下一叫「保持社交距離」，令他感到心寒無奈。（示意圖／資料圖片）

有打工仔於連登討論區以「原來真係有好多公司扮無嘢」為題發文，指其公司有同事初步確診染上新冠肺炎病毒，惟其老闆只淡然叫同事們「保持社交距離」，便沒有其他措施，「驗都唔洗驗」，令他心寒無奈，感嘆「起碼叫我地去檢測啦」，遂問其他網民任職的公司是否盡責防疫。

有不少網民稱感同身受，指公司都有人確診，「真係好多都係咁，求其扮無嘢繼續做」、「2個確診，做完消毒，繼續返工」。但亦有網民認為，即使公司無特別要求檢測，員工亦可自行檢測，「你驚咪自己去驗，而家係你驚，唔係公司驚」、「檢測係要公司叫先做㗎咩？又唔係工作內容，關公司咩事」、「樓主想wfh（在家工作）咪同老細講囉」。

同場加映：快速測試套裝使用方法！點分陽性、陰性、結果無效？



以檢測承辦商相達生物科技生產的「INDICAID」為例，進行快速測試時有4個步驟要留意，即睇超簡單快速檢測教學步驟▼▼▼

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問題六：如何知道檢測結果是陽性還是陰性？

進行快速測試後，等候20分鐘就有結果，但緊記千萬不要超過25分鐘才讀取結果，否則結果無效。

即睇如何分辨「陽性」、「陰性」及「結果無效」▼▼▼

陰性：只在C區出現一條線

陽性：C區及T區都有一條線，即共兩條線

結果無效：如果C區無線，無論T區有沒有線，都是結果無效，須重新檢測



如快速測試結果呈陽性，應立即求醫；即使結果呈陰性，並非排除感染新冠病毒病可能，仍需繼續採取預防及控制措施。如結果無效，可用新測試套裝重新檢測一次，如有疑問，請求醫。