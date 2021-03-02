情侶從不用安全套　激情過後女友下體跌出塑膠碎片　網民：帽事嘅

撰文： 卓柏安 最後更新日期： 2021-03-02 15:00

1塊塑膠碎片足以破壞1段感情！有台男在討論區上分享，指日前與女友激情之後為對方清潔下體，但卻發現陰道口掉出1塊有彈性的塑膠碎片，令男方內心生疑，指他們交往半年從沒有使用安全套，故女友的解釋無法令台男釋疑。有網民笑稱，男方的頭上似乎已經綠光蓋頂。

台男表示，與女友拍拖半年從沒使用安全套，早前與女友激戰後為對方清潔時，發現其下體跌出安全套碎片。（資料圖片）

下載「香港01」App ，即睇城中熱話

台男在PTT討論區上以「安全套會在陰道內卡多久」為題發文，分享與女友激情過後發生的事：

+ 8 + 8 + 8

不少網民質疑女方曾經出軌，「安全套碎片是綠色的嗎？」、「綠色是正確的顏色」、「想到你女友說我也沒做錯事的臉就覺得好好笑」。不過亦有人質疑，即使安全套破裂有碎片亦難以留在陰道內半年之久，「卡超過半年早就發炎了」、「不太相信，裏面有異物女生應該很有感」，更覺得安全套變成碎片的可能性不高，認為應該查清碎片是否真的來自安全套，質疑這並不是出軌事件。

網上經常流傳大量「帽事嘅」貼圖，事件中網民留言之中亦引用了不少！

+ 8 + 8 + 8

同場加映：安全性行為下女友1年中獎3次 台男猶豫安全套功效 網民：帽事嘅【點擊下圖放大即睇內容▼ ▼ ▼】

安全性行為下女友1年中獎3次 台男猶豫安全套功效 網民：帽事嘅

同場加映：女友發現垃圾桶有用過安全套 台男堅稱冇出軌：練習如何用！ 【點擊下圖放大即睇內容▼ ▼ ▼】

女友發現垃圾桶有用過安全套 台男堅稱冇出軌：練習如何用！

+ 6 + 6 + 6

同場加映：一文睇清安全套實際厚度 「001/超激薄」究竟有幾薄？ 【點擊下圖即睇安全套包裝顯示描述與實際厚度比較▼ ▼ ▼】

消委會丨一文睇清安全套實際厚度 「001/超激薄」究竟有幾薄？