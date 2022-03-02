無人按鐘反斥巴士司機不埋站　乘客稱「應睇吓有冇人上車」被炮轟

乘搭巴士，準備下車時應按鐘提醒巴士車長。不過，1名男子日前發文指，他晚上乘坐62X巴士往屯門，駛至友愛邨前沒有人按鐘，車長直接「飛站」離開，令10多名乘客要在下一站下車步行回去。男子在文中指責車長，「就算冇人撳鐘，司機都應該埋站睇吓有冇人要上車」，但其言論立即遭大批網民炮轟，紛紛指「落車要撳鐘是常識吧」。



有乘客網上發文，批評1名巴士車長沒有停站，但大批網民反斥指乘客應先按鐘。（資料圖片／盧翊銘攝）

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樓主在facebook群組「屯門公路塞車關注組」發文，表示某天晚上坐62X巴士回屯門時，駛過友愛邨卻沒有停站，導致10多名乘客要在屯門下車後步行回友愛邨或安定邨。他又指，「我知大家心情唔好，好多心事，撞正一齊都冇撳鐘，但係放工一定有好多人喺友愛落車，就算冇人撳鐘，司機都應該埋站睇吓有冇人要上車」。

他直斥巴士車長當下「刻意扭過」前車巴士，並直接駛至屯門公園，讓他火冒三丈，「嬲得濟唔記得影相」。

樓主指需要下車的乘客沒有按鐘，但認為車長亦應「埋站」看是否有要上車的人。（資料圖片）

然而，帖文一出立即引來網民炮轟，指下車前按鐘是基本常識，表示支持巴士車長，「上車要遞手，落車要按鐘係常識嚟㗎！」、「自己唔記得撳就走去怪司機，你呢啲西客真係要貼堂」、「竟然知道全車人唔開心有心事，笑咗」、「原來自行定義多人落同大站就可以指責巴士佬錯」。另外有網民估計，或因為疫情嚴重而沒有人願意按鐘，「唔好畀我講中，一定係個個都唔想撳鐘怕污糟，而家miss咗就話個巴士司機」。

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