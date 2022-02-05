巴士剎車連人帶座墊飛出　座位下惡心畫面曝光　網民：以後都企算

乘坐巴士當然希望有位坐，但見過以下場面可能會令猶疑。有網民在facebook分享年初四坐車上班遇到的奇事，指巴士停車一剎時，他連人帶座墊飛向前面，令座位內部表露無遺，不但滿佈垃圾，包括用過的茄汁包裝紙、陳年耳機等，還有曱甴爬出，非常惡心。



有網民在facebook群組上載有關照片，只見座墊跌落在地上，座位內部則滿佈垃圾，有用過的紙巾、茄汁包裝紙、電芯、原子筆、膠匙羹及儲值卡等。（facebook圖片）

有網民在facebook群組上載有關照片，只見座墊跌落在地上，座位內部則滿佈垃圾，有用過的紙巾、茄汁包裝紙、電芯、原子筆、膠匙羹及儲值卡等。

樓主在帖文中崩潰表示，新年流流第一日上班就「坐爛咗人張椅」，一望座勢下原來極「污糟」，還有曱甴爬出，對於發生如此不幸事件，他不禁向網民「求救」，「一人一句祝褔說話幫我扭轉運程ok？」。

照片引起網上熱議並瘋傳，網民都對座位下的真面目感震驚，「以後都係企足全程算」、「點解可以有咁多野在櫈底」、「有隻匙羹同埋包茄汁真係過分咗啲」、「啲人真係好無公德心」；亦有人一邊嘲笑樓主一邊留言祝褔，「咁多嘢送仲想點」、「Google play點數卡、耳機，中大獎了」、「祝你大把錢唔駛再搭巴士」、「正面啲諗又長知識啦，原來櫈底可以收埋咁多野，最緊要人無事」。

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