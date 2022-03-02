草泥馬原來超暴力？台灣富婆「被攻擊」噴血入急症室　傷勢曝光

擁有逾10億台幣身家的台灣女星王宥忻，因為熱愛萌獸，先前在自家養了2隻草泥馬、2隻迷你驢與食蟻獸，被譽為「都市版的動物森友會」。怎料近日她在北投豪宅幫草泥馬修蹄時，因草泥馬躁動往後踢飛剪刀，當場讓王宥忻濺血不止，急送榮總就醫。



王宥忻平時在家都有幫羊駝剪毛、修指甲的習慣，還特別買非常鋒利的專業剪刀，昨（1）日看到羊駝Gaga毛長了想說幫牠修一下，結果在幫牠修屁股毛的時候，Gaga一時躁動不小心後踢了一下， 沒想到踢到剪刀、劃到王宥忻的手，當下她手上的血用噴的，傷口約3公分，地上馬上一灘血，老公翁總見狀趕緊帶她去榮總急診。

【圖輯】點圖放大看王宥忻的草泥馬及她的傷勢👇👇👇

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所幸就醫後並未縫針，因為傷口位置靠近肌腱，榮總建議上藥膏，讓肉自己長出來復原即可。虛驚一場後，王宥忻自嘲「太棒了！我今年的血光之災被解除了，有預感之後將會順順利利，還好只是皮肉傷就化解血光之災。」她也表示沒有責怪Gaga，因為牠並非故意，「只是Gaga好像也知道自己闖禍了，在旁邊一直嗯嗯叫。」而老公則是溫馨提醒下次動刀動剪的要戴手套做好保護。

【同場加映】貴婦狗修毛後慘變草泥馬 看到玻璃窗倒影後超生氣 媽笑到流眼淚（點圖放大瀏覽👇👇👇）

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