富貴台女放草泥馬當放狗　破億身家放下身段去沙灘執235公斤垃圾

台灣「財富女神」王宥忻擁有10億台幣身家，日前帶著老公、小孩與草泥馬「麥可」獻身公益，還有祈錦鈅、台灣兒童早期療育協會在新北石門風箏公園附近海域淨灘撿垃圾，總共處理了235公斤的垃圾。

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祈錦鈅喜歡海底潛水活動，發現台灣附近海域珊瑚白化很嚴重：「我在海邊時不時會看見吸管、塑膠袋，就從自己開始做起，防曬油使用海洋友善防曬成分，才能不受紫外線傷害的同時也保護海洋生態，離開海域時會順手把垃圾帶走。」

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有趣的是在場許多志工都是初次見到草泥馬，感到相當驚喜，紛紛上前互動。王宥忻感性分享現代人物質生活豐富之外也該提昇精神生活：「我覺得願不願意開放自己去學習是很重要的一個關鍵，為什麼很多家庭有了錢卻還是不幸福？因為他們並沒有學習到要怎麼去跟家人溝通。如果一個人是很願意放下自己以前的觀念，去認識、學習新的想法與做法，那這個人做事就會更全方位，人生勝利組前進也可以越來越棒。」

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