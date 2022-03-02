快測陽性登記平台無病假？衛生署：非領醫生紙　網民：繼續返工？

【快速測試陽性登記平台／網上登記】疫情大爆發下，不少市民會用快速檢測包自行測試，衞生署衞生防護中心傳染病處首席醫生歐家榮昨日（3月1日）表示，供快速測試陽性市民自行網上系統登記的平台，預料將於本周內啟用，但強調平台並非用作登記領取醫生紙，日後會再有機制發放確診證明，詳情稍後公布。

消息一出引起網上熱論，有網民關注快速測試陽性登記平台為何至今仍未啟用，「搞個網上呈報平台都要搞咁耐？而家都未得？」。亦有網民打工仔關注平台並非用作登記領取醫生紙問題，憂慮要再湧到檢測站或急症室排隊，「叫市民點算！唔返工又唔係在家工作嘅工種…」。



供快速測試陽性市民自行網上系統登記的平台，預料將於本周內啟用。（資料圖片）

本港疫情持續上升，政府上周宣布會推出新平台，供快速測試陽性市民自行在網上系統登記陽性結果，毋須覆檢，惟平台至今仍未有消息。衞生署衞生防護中心傳染病處首席醫生歐家榮昨日在疫情記者會表示，希望本周推出相關平台，但當時強調快測陽性登記網站，並非為患者領取醫生紙而設。

他指出，已登記的快速測試陽性市民，衞生署會視為確診個案處理，即派發抗疫物資包及隔離令，並向患者家人發送居家隔離令，亦會發出定為陽性的日期，而患者需在家隔離至第6及第7日，若連續兩日快速測試陰性，將被視作康復，才可離開家中。

衛生署衛生防護中心傳染病處首席醫生歐家榮表示，平台並非用作登記領取醫生紙，日後會再有機制發放確診證明，詳情稍後公布。（資料圖片）

至於有市民需要確診證明用作請病假，歐家榮說，稍後會再作公布如何領取證明，證實在該段時間曾經確診及要接受隔離，詳情再公布。

快測試陽性登記平台安排隨即引來網民熱論。有網民關注為何登記平台耗時這麼久，「搞個網上呈報平台都要搞咁耐？而家都未得？」、「仲要搞幾耐呢？咩病都好返啦，都未登記到」、「都唔知想點」。

也有大批網民關注登記平台無法領取病假紙問題，憂慮要再湧到檢測站或到急症室排隊，「咁即係中咗上報就係要放No Pay？」、「即係快速測試陽性要繼續返工？」、「叫市民點算…唔返工又唔係在家工作嘅工種…」、「係咪要湧返去檢測站…？」、「咁咪湧去急症室？」。

同場加映：快速測試套裝使用方法！點分陽性、陰性、結果無效？



以檢測承辦商相達生物科技生產的「INDICAID」為例，進行快速測試時有4個步驟要留意，即睇超簡單快速檢測教學步驟▼▼▼

+ 12

問題：如何知道檢測結果是陽性還是陰性？

進行快速測試後，等候20分鐘就有結果，但緊記千萬不要超過25分鐘才讀取結果，否則結果無效。

即睇如何分辨「陽性」、「陰性」及「結果無效」▼▼▼

陰性：只在C區出現一條線

陽性：C區及T區都有一條線，即共兩條線

結果無效：如果C區無線，無論T區有沒有線，都是結果無效，須重新檢測



如快速測試結果呈陽性，應立即求醫；即使結果呈陰性，並非排除感染新冠病毒病可能，仍需繼續採取預防及控制措施。如結果無效，可用新測試套裝重新檢測一次，如有疑問，請求醫。